Rimini ospita per la prima volta il Meeting degli Eroi Digitali

Due giorni dedicati a innovazione, networking e formazione per la community ICT di Nethesis, con focus su AI, cybersecurity e open source

Arriva per la prima volta a Rimini, il Meeting degli Eroi Digitali, l'atteso appuntamento annuale organizzato dall’azienda di Pesaro Nethesis, dedicato alla sua community di partner e professionisti del mondo ICT.

‘La grande onda’, questo il titolo della 13a edizione, è in programma il 9 e 10 ottobre nella splendida location del Palacongressi di Rimini.

Il Meeting degli Eroi Digitali è concepito come un'occasione unica per incontrarsi e rafforzare le relazioni, mettendo al centro le persone e la condivisione di esperienze rispetto ai numeri e ai piani economici. L'obiettivo è offrire giornate di ispirazione, apprendimento e networking su temi cruciali come Intelligenza Artificiale, Cybersecurity e Open Source.

La giornata principale, venerdì 10 ottobre, vedrà una sessione plenaria mattutina dedicata a un confronto aperto sulle sfide e le opportunità che stanno trasformando il settore ICT. Seguiranno sessioni tematiche parallele nel pomeriggio, dedicate a tecnici e commerciali.

Proprio nella giornata di venerdì 10 ottobre, il palco del Palacongressi ospiterà nomi celebri del settore, come: Gabriele Faggioli, presidente onorario del Clusit (Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica) e responsabile scientifico dell’Osservatorio Cybersecurity & Data Protection del Politecnico di Milano ed Emanuele Frontoni, co-director del VRAI Lab, tra gli scienziati più citati al mondo secondo la lista ‘World’s top 2% scientists’.

Faggioli illustrerà le linee di tendenza del fenomeno cyber in Italia e nel mondo, sulla base dei dati del Clusit e del Politecnico di Milano, con un'analisi che verterà, tra l'altro, sulla spesa italiana in cybersecurity anche in relazione ad altri paesi confrontabili.Nel suo ultimo libro ‘AI, ultima frontiera’, Frontoni esplora le possibilità offerte dall'IA e mostra come possa rappresentare un "amplificatore di possibilità" per l'essere umano, anziché un sostituto della sua creatività.

"Condividere e collaborare. Questa è l'unica maniera di lavorare che conosciamo”, sottolinea Cristian Manoni, CEO di Nethesis. “L’unica possibile in un mondo in continua evoluzione".

L'evento non si limita alla giornata del 10 ottobre e, già dal pomeriggio di giovedì 9, darà la possibilità ai partecipanti di prendere parte ad ‘Aspettando il Meeting’, con il ‘Camp degli Eroi Digitali’ e workshop interattivi, pensati come un momento informale per avviare lo scambio di esperienze e il networking. Come da tradizione, il meeting si concluderà con la ‘grande festa degli Eroi Digitali’, una cena con musica dal vivo per celebrare la community.

L'evento è dedicato ai partner di Nethesis, i veri ‘Eroi Digitali’ spinti dalla passione per l'innovazione e la tecnologia, ma è aperto a tutti i professionisti del settore e ai media.