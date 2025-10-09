Rimini ospiterà Velo-city 2026, il congresso mondiale della ciclabilità

Dal 16 al 19 giugno il Palacongressi accoglierà 1.600 delegati da oltre 60 Paesi per promuovere mobilità sostenibile e cicloturismo

L’Emilia-Romagna anche quest’anno si è confermata meta ideale per gli amanti della bicicletta e proseguono a pieno ritmo i progetti e le iniziative di sviluppo della ciclabilità, il turismo sostenibile e il cicloturismo.

Tutto questo in attesa dell’evento principe del 2026: Velo-city, il World Cycling Summit che si svolgerà a Rimini dal 16 al 19 giugno prossimi.

Il Congresso Mondiale della Ciclabilità organizzato dalla European Cyclists’Federation (ECF), l’organizzazione di advocacy più grande e conosciuta al mondo dedicata a chi pedala, torna in Italia dopo ben trentacinque anni dall’edizione del 1991 a Milano.

Saranno presenti al Palacongressi di Rimini, location scelta per i tre giorni di conferenze e incontri, circa 1.600 delegati provenienti da oltre 60 paesi (con 400 speakers, 80 sessioni e oltre 100 espositori). Velo-city sarà un momento di confronto e scambio di conoscenze per la promozione della mobilità attiva e sostenibile e il cicloturismo, con gli stakeholders di settore più influenti a livello mondiale, riunendo le principali figure coinvolte nella definizione di politiche, nella promozione e realizzazione di infrastrutture per la ciclabilità, fondamentali per la transizione delle città moderne: dalle organizzazioni che si occupano di advocacy, ai decisori politici, dal mondo accademico alle aziende di settore, dagli operatori turistici, le DMC e i tour operator.

«La scelta di Rimini come sede dell’edizione 2026 di Velo-city, e ringraziamo ancora ECF per aver scelto la nostra località -evidenzia l’Assessora Regionale a Sport, Turismo e Commercio, Roberta Frisoni- è l’ennesima conferma della crescente attenzione e sensibilità dei nostri territori verso i temi della mobilità sostenibile, della salvaguardia ambientale e dell’alta qualità della vita. Temi che trovano nella bici uno dei migliori “alleati”. La Romagna e tutta la Regione sono sempre più una terra “a misura di pedale”. sono stati pedonalizzati i lungomari, dotandoli di piste ciclabili, e cresce di anno in anno il numero di Ciclovie che permettono di scoprire in sella le nostre bellezze naturalistiche, le eccellenze culturali ed il patrimonio enogastronomico tra Emilia e Romagna. Velo-city sarà un cruciale momento di confronto, da cui auspichiamo di raccogliere preziose indicazioni e proposte per il futuro sostenibile della Regione».

Per la sua candidatura la città di Rimini è stata sostenuta da FIAB-Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta, membro italiano di ECF, che ha svolto un ruolo di spicco nella presentazione del progetto. Nel team di lavoro ci sono, oltre a ECF e FIAB, Comune di Rimini, Visit Rimini, Italian Exhibition Group (Convention Bureau della Riviera di Rimini e Palacongressi di Rimini), Apt Servizi Emilia Romagna e il PCO AIM Group International per tutti gli aspetti organizzativi dell’edizione 2026 di Velo-city. Tra i membri del Comitato Scientifico di Velocity Rimini figura anche il Presidente di Apt Servizi Emilia-Romagna, Davide Cassani (www.velo-city-conference.com/).

Rimini succede a Lipsia (in Germania 2023), Gand (in Belgio nel 2024) e all’ultima edizione di Gdansk, in Polonia, dello scorso giugno, ed è stata scelta per la sua capacità di orientarsi verso la mobilità sostenibile e il cicloturismo, trasformandosi in una città vivibile e salutare.

Il programma prevede l’apertura dei lavori congressuali martedì 16 giugno con un “full day” di lavori, che terminerà con un welcome cocktail al Palacongressi. Si replicherà mercoledì 17 giugno con un'altra giornata ricca di incontri e conferenze e, in serata, la “Velo-city 2026 Bike Parade”, una pedalata di circa 10 km che coinvolgerà tutti i delegati presenti, ospiti vari e la cittadinanza di Rimini, lungo un percorso che attraverserà la città tra il centro storico e il mare. Partenza e arrivo previsti a Piazzale Fellini, dove sarà allestito un Bike Village con food truck e musica.

Giovedì 18 giugno la terza giornata di lavori congressuali e in serata il “Networking Dinner Event” nel centro storico di Rimini. Infine venerdì 19 la chiusura degli incontri congressuali, con il passaggio di testimone alla delegazione giapponese della città di Heime, che ospiterà l’edizione 2027 di Velo-city.

Per la sua candidatura la città di Rimini è stata sostenuta da FIAB-Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta, membro italiano di ECF, che ha svolto un ruolo di spicco nella presentazione del progetto, e ha avuto anche il sostegno di Anci, Associazione Nazionale Comuni Italiani, oltre che della Regione Emilia-Romagna e della Repubblica di San Marino.

European Cyclists’ Federation (ECF), che lavora da anni per migliorare la mobilità ciclabile supportando le politiche e valorizzando gli apporti dei movimenti ciclistici europei, conta 70 organizzazioni associate in oltre 40 Paesi.

Questo il video promozionale realizzato da Visit Rimini per promuovere l’evento del 2026.