Rimini parte forte ai Tricolori di pattinaggio: oro per Polli, argento per Colonna

Subito due podi per la Rinascita Sport Life nelle prime giornate al Flaminio

Parte con il piede giusto l'avventura delle società riminesi ai Campionati Italiani di Pattinaggio Artistico a Rotelle, in corso al Palasport Flaminio di Rimini. Nelle prime giornate di gare dedicate alle categorie Cadetti B e Jeunesse arrivano infatti due prestigiosi podi per la Rinascita Sport Life, che conferma l'elevato livello tecnico del proprio settore artistico.

A brillare nella categoria Cadetti B è stata Norah Colonna, protagonista di una prova di grande qualità che le ha consentito di conquistare una splendida medaglia d'argento, chiudendo al secondo posto nella classifica finale. Nella stessa categoria sono scese in pista anche le riminesi Nicole Canini della Polisportiva Viserba Monte, ottava classificata, e Diamante Ghetti della Rinascita Sport Life, che ha concluso la propria gara al diciassettesimo posto.

Ancora più prestigioso il risultato ottenuto nella categoria Jeunesse, dove Angelica Polli ha dominato la competizione laureandosi Campionessa Italiana 2026. Un successo che conferma il valore dell'atleta riminese e del lavoro tecnico svolto dalla Rinascita Sport Life, premiata con il gradino più alto del podio al termine di una prestazione impeccabile. Buona prova anche per la compagna di squadra Martina Paracolli, che ha chiuso all'undicesimo posto.

Le prime premiazioni sono arrivate al termine di una giornata inaugurata dalla suggestiva cerimonia di apertura dei Campionati Italiani, che ha visto la partecipazione di Gessica Notaro, Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana e madrina della manifestazione, e dell'Assessora allo Sport della Regione Emilia-Romagna, Roberta Frisoni. La serata è stata impreziosita dall'esibizione di una rappresentativa di giovani atleti delle società riminesi Rinascita Sport Life, Polisportiva Viserba Monte e Pattinaggio Artistico Riccione, che ha aperto ufficialmente la rassegna tricolore.

I Campionati Italiani di Pattinaggio Artistico a Rotelle proseguiranno nei prossimi giorni con centinaia di atleti provenienti da tutta Italia, pronti a contendersi i titoli tricolori nelle diverse categorie e specialità.