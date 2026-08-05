Rimini, ritrovato il 13enne scomparso a Bellariva: si era allontanato per vedere la ruota panoramica

Ritrovato in buone condizioni

AGGIORNAMENTO – Si è conclusa con un lieto fine la vicenda del ragazzino italiano di 13 anni scomparso nel pomeriggio a Bellariva di Rimini. In serata il giovane è stato ritrovato in buone condizioni. Secondo quanto ricostruito, il 13enne si era allontanato già dalle ore 11 di questa mattina, attirato dalla ruota panoramica, decidendo di andare a vederla. Il suo allontanamento aveva fatto scattare l'allarme e una vasta operazione di ricerca.

Ore di angoscia a Bellariva di Rimini, dove da questo pomeriggio, 5 agosto, sono state avviate serrate ricerche per un ragazzino italiano di 13 anni, di cui si erano perse le tracce nel primo pomeriggio di mercoledì. Dai primi riscontri, il ragazzino sarebbe stato in compagnia del padre, tra i bagni 71 e 85, per una passeggiata. A un certo punto i due si erano persi di vista.

Sul posto sono intervenuti i sommozzatori, i mezzi della Guardia Costiera e l'elicottero dei Vigili del Fuoco, inizialmente impiegati per scandagliare il tratto di mare antistante la spiaggia. Presenti anche le pattuglie della Polizia. Contemporaneamente, le ricerche sono proseguite anche sulla terraferma, mentre lungo l'arenile sono stati diffusi diversi appelli tramite il pubblifono nel tentativo di rintracciare il giovane.

I genitori avevano temuto che il ragazzo potesse essere disperso in acqua, ma fortunatamente l'epilogo è stato positivo. Il 13enne è stato ritrovato in buone condizioni: secondo le prime informazioni, si era semplicemente allontanato, attratto dalla ruota panoramica che desiderava raggiungere per vederla.

La vicenda si è quindi conclusa senza conseguenze, dopo ore di forte apprensione per i familiari e per i numerosi soccorritori impegnati nelle ricerche.