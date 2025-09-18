Rimini-Pesaro, studenti costretti ad attese infinite: nasce una petizione per un treno alle 14

Genitori e alunni del Liceo Artistico Mengaroni chiedono a Trenitalia un collegamento più rapido per il rientro a casa

Centinaia di studenti riminesi che ogni giorno frequentano il Liceo Artistico F. Mengaroni di Pesaro si trovano ad affrontare un disagio quotidiano: al termine delle lezioni, fissato alle 13.40, il primo treno utile per tornare a casa parte solo alle 14.33.

L’attesa di quasi un’ora, resa ancora più pesante nei mesi invernali, ha spinto un gruppo di genitori di Riccione, Misano Adriatico e Cattolica a lanciare una petizione su Change.org. L’obiettivo è chiaro: ottenere da Trenitalia e dagli enti competenti l’inserimento di un treno addizionale alle 14.00 sulla tratta Pesaro–Rimini, con fermate intermedie nelle città costiere.

Secondo i promotori, si tratterebbe di una modifica semplice ma capace di migliorare concretamente la qualità della vita degli studenti pendolari e di altri viaggiatori che quotidianamente utilizzano la linea. La raccolta firme, che sta già raccogliendo consensi, punta a trasformare una richiesta di buon senso in un reale cambiamento.