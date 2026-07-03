Rimini piange Marco Galvani, il ricordo degli amici: "Ci mancherà il suo spirito generoso"

L'autorità giudiziaria dovrebbe aprire un fascicolo per omicidio stradale

Rimini è in lutto per la scomparsa di Marco Galvani, albergatore riminese di 63 anni, deceduto mercoledì all'ospedale Bufalini di Cesena dopo il grave incidente avvenuto lunedì sera lungo la Statale Adriatica.

Secondo una prima ricostruzione, Galvani stava percorrendo la strada a bordo di un monopattino quando, all'altezza dell'Obi, si è scontrato con un furgone che viaggiava nella stessa direzione, verso Ravenna. Il conducente del mezzo, un riminese di 80 anni, si sarebbe accorto dell'impatto soltanto dopo aver sentito un forte colpo allo specchietto retrovisore. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno trasportato il 63enne in condizioni gravissime al Bufalini, dove è poi deceduto dopo due giorni di ricovero.

Sulla vicenda sono in corso gli accertamenti della Polizia Stradale di Riccione per chiarire l'esatta dinamica dell'incidente. L'autorità giudiziaria dovrebbe inoltre aprire un fascicolo per omicidio stradale, come previsto in casi analoghi. La salma sarà successivamente restituita alla famiglia per le esequie.

In queste ore, oltre al cordoglio dei familiari, sono numerosi i messaggi di affetto arrivati dagli amici che hanno condiviso con Galvani decenni di amicizia e momenti di vita.

"Ci mancherà perché era una persona orgogliosa, generosa e sempre pronta a difendere le proprie amicizie", ricordano gli amici di Rivabella, San Giuliano e Bologna. Nel loro messaggio emerge il ritratto di un uomo che ha segnato un'intera generazione di riminesi, protagonista delle compagnie degli anni Ottanta e Novanta, delle serate trascorse insieme tra locali, viaggi ed esperienze condivise.

"Abbiamo vissuto momenti indimenticabili, tra divertimento, discussioni sincere e tanta voglia di stare insieme. Marco è stato un punto di riferimento per molti di noi e lascia un ricordo che resterà vivo nel cuore di tutti", scrivono gli amici.