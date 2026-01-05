Rimini piange Pierpaolo Jommi, maestro di sport e di vita

Si è spento a 81 anni lo storico professore di educazione fisica del liceo Einstein

Pierpaolo Jommi, conosciuto da tutti come Paolo, è morto all’età di 81 anni. Professore storico di educazione fisica al liceo Einstein, era molto amato da studenti e colleghi. Imprenditore sammarinese, con la Jomsa è stato una figura centrale dello sport riminese, in particolare della pallamano e del basket, conquistando due scudetti femminili.

Il cordoglio del comune di Rimini

L’Amministrazione comunale di Rimini, a nome dell’intera città, si stringe con profondo cordoglio alla famiglia di Paolo Jommi, leggendaria figura della pallamano e dello sport riminese. Uomo perbene, insegnante, appassionato e instancabile uomo di sport, è stato una figura centrale nella formazione di un'intera generazione di studenti del liceo Einstein, che in lui hanno riconosciuto una presenza umana straordinaria, ben oltre il ruolo di docente di educazione fisica. Con la Jomsa, azienda di cui era titolare, ha legato il suo nome, da sponsor e straordinario supporter, alla pallamano maschile e ai più grandi successi della pallamano femminile cittadina degli anni Novanta, sostenendo e guidando una stagione straordinaria culminata in due scudetti e cinque Coppe Italia, lasciando un segno indelebile nella storia sportiva di Rimini.