Rimini, piano da 8,7 milioni per sottopassi ciclopedonali e mobilità sostenibile

Il Comune candida al MASE un progetto che prevede due nuovi sottopassi strategici e misure per incentivare l’uso della bicicletta e la mobilità green

Un pacchetto di opere infrastrutturali e di iniziative del valore di oltre otto milioni e mezzo per migliorare l’accessibilità urbana e sviluppare la mobilità sostenibile sul territorio riminese. Comprende la realizzazione di due sottopassi ciclopedonali strategici per la mobilità cittadina, oltre a misure mirate alla promozione dell’uso della bici, la proposta che l’Amministrazione Comunale candiderà ai finanziamenti messi a disposizione al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) nell’ambito del “Programma integrato di interventi sulla mobilità urbana e metropolitana”.

La proposta avanzata dal Comune di Rimini al Ministero, approvata nell’ultima seduta dalla Giunta comunale, prevede in particolare la realizzazione di un sottopasso ciclopedonale in corrispondenza della Statale 16, all’altezza di via Covignano, snodo in cui la mobilità ciclabile è oggi regolata da un semaforo pedonale. L’intervento (inizialmente previsto nell’ambito delle opere in carico a società Autostrade di compensazione per la terza corsia, poi stralciata) consentirebbe quindi di dare continuità alla rete ciclabile esistente e soprattutto di superare l’ultima “barriera” tra mare e monte dell’Adriatica lungo la SS16.

Il secondo sottopasso ciclabile in progetto è nella zona nord, in corrispondenza di via Teodorico e della linea ferroviaria, per collegare polo fieristico, la linea del Metromare che sarà realizzata e il quartiere di via Turchetta, completando corridoi strategici e migliorando la connessione tra zona nord e fascia costiera.

Oltre alle opere infrastrutturali, la proposta candidata al finanziamento comprende iniziative pensate per rafforzare le politiche di mobility management, dall’ampliamento delle iniziative “bike to work” alle aziende del territorio a contributi per l’acquisto di biciclette tradizionali ed elettriche. Il progetto include il potenziamento delle dotazioni di supporto alla ciclabilità, come l’incremento delle rastrelliere e delle aree di sosta per biciclette nelle vicinanze dei principali poli attrattori, quali scuole, università, impianti sportivi e uffici pubblici.

Per la realizzazione del piano complessivo degli interventi, l’Amministrazione ha richiesto un finanziamento attraverso il bando ministeriale di circa 8,7 milioni.

“Si tratta di una importante opportunità per potenziale l’accessibilità urbana intervenendo su alcuni nodi come il semaforo pedonale tra la Ss16 e via Covignano e l’area a ridosso del quartiere turistico e di via Turchetta – sottolinea l’Amministrazione comunale – intervenendo allo stesso tempo sulla promozione verso i cittadini della mobilità sostenibile, con iniziative concrete e mirate”.