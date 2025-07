Rimini: Piazzale Fellini si accende per il Ferragosto tra birra, musica e street food

Dal 14 al 17 agosto a Marina Centro quattro giorni di festa con birra artigianale, dj set, mercatini e sapori locali a due passi dal mare

Ferragosto a Rimini si festeggia nel cuore di Marina Centro con la nona edizione di BirRimini, in programma dal 14 al 17 agosto a Piazzale Fellini. L’evento, organizzato dal comitato Assovespucci, promette quattro giorni all’insegna della birra artigianale, dello street food e della musica dal vivo, in un’atmosfera country tra balle di fieno, tavoli in pellet e scenografie a tema.

Protagonisti assoluti saranno i produttori locali, con stand gastronomici e mercatini artigianali che celebrano le eccellenze della Riviera. Non mancheranno dj set e live band, attivi ogni sera fino all’una di notte. Giovedì 14 agosto l’apertura è dalle 18:00, mentre dal 15 al 17 gli stand saranno attivi già dal mezzogiorno.

“Vogliamo offrire una festa autentica per residenti e turisti”, commenta Alessandro Salomao, presidente di Assovespucci. L'ingresso è libero e il divertimento garantito.