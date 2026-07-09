Rimini, Piazzetta San Martino diventa la Piazzetta del Gusto: un villaggio dei sapori in centro storico

Quattro imprenditori uniscono le forze per trasformare Piazzetta San Martino in un hub enogastronomico con un'app che premia clienti e turisti

Un'agorà cittadina dedicata ai sapori della nostra terra, un'operazione di rebranding per trasformare Piazzetta San Martino, quella con l'iconico rinoceronte felliniano, nella nuova Piazzetta del Gusto: a Rimini, in pieno centro storico, nasce il primo hub gastronomico dove poter assaporare - in pochi metri quadrati - tutti i piatti più iconici (tradizionali e rivisitati) della nostra terra, dalle tagliatelle al ragù di scottona fino al brodetto, simbolo della tradizione marinara. Dalla pizza classica e gourmet fino agli hamburger fatti con paneartigianale e carne di bovino a chilometro zero

L'idea marketing, nata per rilanciare il centro storico, è di quattro amici e professionisti riminesi, già legati da un lungo sodalizio imprenditoriale iniziato nel lontano 2000: Paolo Zamagni (titolare storico della pizzeria Hasta Luego), Leonardo Para (gestore del bistrot e paninifico Circus), Fabrizio Salvadori (Ristorante l'Ingrata) e Franco Viviani (chef e patron del ristorante Liscariota).

Scarica, mangia, guadagna. Nasce quindi un vero e proprio villaggio del gusto in cui i quattro locali, pur mantenendo la propria identità e indipendenza, potranno 'dialogare' grazie ad un'app (già disponibile su iOS e Android) che consentirà ai clienti di accumulare un cashback del 10% rispendibile all'interno della Piazzetta del Gusto. "Nessuna tessera, nessun codice, basta il cellulare e una percentuale di quello che hai speso viene accreditata nel tuo wallet digitale. Ma sono soldi veri", spiega Zamagni. "Un modo per fidelizzare e premiare i nostri clienti più affezionati".

"Abbiamo voluto unire così i quattro locali: a livello di identitario con il nuovo brand e operativamente grazie all'app Piazzetta del Gusto. Le persone risparmiano davvero e quei soldi accumulati sono blindati al centro riminese, rispendibili per un'altra cena o magari per una colazione al Circus", sorride Para, che da anni è il vero motore del Caffè e paninificio di Piazzetta San Martino (da oggi Piazzetta del Gusto).

"Non vogliamo cambiare la toponomastica – aggiunge Salvadori dall'Ingrata – ma solo fare in modo che questa piccola piazza, spesso dimenticata da tanti, possa vivere ed essere riconoscibile agli occhi di tutti come un luogo in cui poter trovare un'offerta enogastronomica completa".

Non solo clienti riminesi. Il progetto "Piazzetta del Gusto" nasce anche per intercettare un target turistico, grazie ad un accordo che prevede un cashback anche per gli albergatori. Attraverso il Qrcode della propria struttura infatti potranno consigliare l'esperienza ai propri clienti, che a loro volta avranno uno sconto diretto sul singolo scontrino. "In un periodo, l'estate, in cui abitualmente le persone preferiscono trasferirsi sotto la ferrovia, vogliamo dare un'incentivo in più per venire a visitare il nostro bellissimo centro storico", conclude Viviani.

Il progetto ha già un proprio sito web: www.piazzettadelgusto.com