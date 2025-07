Rimini più sicura: un anno di piena operatività per la Centrale Radio della Polizia Locale

Oltre 35 milioni di transiti veicolari monitorati, quasi 3 milioni di ore video registrate e 25.579 interventi coordinati

A un anno dall’inizio della sua piena operatività, la Centrale Radio Operativa della Polizia Locale ha consolidato il suo ruolo strategico nel presidio del territorio e nella gestione della sicurezza urbana. Dal 16 luglio 2024 al 16 luglio 2025, il sistema ha registrato 2.890.000 ore di video e 35.976.452 transiti veicolari, di cui oltre 1,5 milioni con targa straniera, attraverso una rete di 331 telecamere attive 24 ore su 24 e 14 varchi Ocr per il riconoscimento targhe.

Nei 12 mesi analizzati sono stati coordinati 25.579 interventi, gestite oltre 106.000 chiamate telefoniche e rilevati 1.232 incidenti, con l’ausilio di strumenti tecnologici per documentazione e analisi. La centrale ha inoltre risposto a 287 richieste di accesso ai dati, tra esportazioni video e controlli veicolari, confermandosi un alleato prezioso anche per le altre forze dell’ordine.

Il servizio è garantito 24 ore su 24 nei periodi di maggiore afflusso e copre comunque le fasce orarie critiche durante tutto l’anno. Nel 2025 sono previste ulteriori implementazioni: 30 nuovi varchi Ocr, telecamere panoramiche in aree strategiche e l’integrazione con le 65 videocamere del Metromare, per un monitoraggio ancora più capillare.

L’assessore alla sicurezza Juri Magrini sottolinea l’importanza dell’infrastruttura, realizzata con un investimento iniziale di oltre 200 mila euro, come “strumento fondamentale per il contrasto ai fenomeni complessi della sicurezza urbana”, a supporto non solo della Polizia Locale, ma di tutte le forze dell’ordine.