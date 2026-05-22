Rimini, Plusmotor presenta in anteprima la nuova Mazda CX-6e

Porte aperte presso lo showroom di via Flaminia Conca 83 per l’anteprima

Sabato 23 maggio la concessionaria Mazda Plusmotor di Rimini aprirà le porte del proprio showroom di via Flaminia Conca 83 per l’anteprima della nuova Mazda CX-6e, il SUV elettrico con cui la casa giapponese prosegue il percorso verso la mobilità a zero emissioni.

L’iniziativa rientra nel roadshow nazionale dedicato al nuovo modello, già presentato in Italia a Roma lo scorso febbraio e atteso negli showroom a partire dall’estate 2026. Durante l’evento clienti, appassionati e rappresentanti del territorio potranno conoscere da vicino le caratteristiche della nuova CX-6e, approfondendone design, tecnologia e filosofia progettuale.

Il nuovo SUV interpreta l’evoluzione del linguaggio stilistico Kodo – Soul of Motion, con linee scolpite e richiami all’estetica giapponese, puntando su armonia, cura dei dettagli e qualità percepita. All’interno trovano spazio soluzioni tecnologiche avanzate pensate per garantire comfort, sicurezza e piacere di guida.

Dal punto di vista tecnico, la nuova CX-6e è equipaggiata con un motore elettrico da 190 kW, pari a 258 cavalli, con 290 Nm di coppia. La batteria da 78 kWh consente un’autonomia fino a 484 chilometri nel ciclo WLTP, mentre la ricarica rapida in corrente continua arriva fino a 195 kW. La trazione posteriore completa una configurazione orientata a efficienza e dinamica di guida.

All’evento sono invitati clienti, appassionati e rappresentanti del territorio, che hanno l’opportunità di approfondire i contenuti del nuovo modello in un contesto dedicato alla scoperta della visione Mazda.

Con questo appuntamento, Plusmotor conferma la volontà di promuovere momenti di incontro dedicati alle novità della gamma Mazda e ai temi della mobilità elettrica.

Per informazioni: Mazda Italia