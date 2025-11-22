Rimini premiata a Roma: il progetto “Nodi Territoriali di Salute” eccellenza nazionale del welfare

I “Nodi Territoriali di Salute” rappresentano un modello innovativo che supera la frammentazione dei servizi e integra sociale, sanitario ed educativo

Prestigioso riconoscimento nazionale per il progetto riminese “Nodi Territoriali di Salute”, premiato il 20 novembre - e presentato dalla dott.ssa Catia Benelli dell'Ausl della Romagna - nell’ambito del convegno “La professione che serve”, organizzato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali (CNOAS) e dalla Fondazione Nazionale Assistenti Sociali (FNAS). L’evento si è svolto a Roma, presso l’Ara Pacis, nelle giornate del 19 e 20 novembre.

Il progetto ha ricevuto il Premio dedicato ai 25 anni della Legge 328/2000, la riforma che ha segnato una svolta nel welfare italiano.

I “Nodi Territoriali di Salute” rappresentano un modello innovativo che supera la frammentazione dei servizi e integra sociale, sanitario ed educativo nei luoghi di vita delle persone. Dodici microzone, équipe multiprofessionali e una cabina di regia interistituzionale hanno permesso di costruire un sistema di prossimità capace di affrontare fragilità complesse – cronicità, solitudine, disuguaglianze – con risposte coordinate e radicate nel territorio.

Il riconoscimento nazionale conferma Rimini come laboratorio nazionale di welfare di comunità e di prossimità, capace di coniugare innovazione organizzativa, partecipazione sociale e sviluppo della salute nella comunità.

“ Questo premio – è il commento dell’assessore alle Politiche per la Salute del Comune di Rimini, Kristian Gianfreda, e il Direttore del Distretto di Rimini dell’Ausl Romagna, Mirco Tamagnini” - non celebra solo un progetto, ma indica e conferma una direzione: quella di un welfare di prossimità che connette, che crea comunità. È un riconoscimento che rafforza il lavoro quotidiano delle nostre équipe e che trova sostegno nelle istituzioni locali e professionali, dando anche il giusto riconoscimento alle tante professioniste e ai tanti professionisti di livello che lo rendono possibile quotidianamente ”. Un grazie particolare anche all'Ordine Assistenti Sociali dell'Emilia Romagna per il costante e qualificato supporto allo sviluppo di nuove opportunità.

Il 20 novembre a Roma, alla cerimonia di consegna del premio, erano presenti Catia Benelli (Ausl Romagna), Anna Maria Costantini (Comune di Rimini) e Sabina Fedeli (Ausl Romagna) – come mostrano le foto allegate .

Il convegno CNOAS ha riunito ministri, parlamentari, garanti, esperti e assistenti sociali da tutta Italia, sottolineando il ruolo strategico della professione nel futuro del welfare e offrendo un palcoscenico prestigioso per la valorizzazione delle esperienze territoriali più innovative.



