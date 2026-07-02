Rimini, premio a una coppia tedesca: da bambini in vacanza al ritorno da sposi

Thorsten ed Evelyn ricevono il riconoscimento del Comune per il loro legame affettivo con la Riviera

E’ una storia iniziata molto tempo fa, quando Thorsten arrivava in vacanza da bambino, dall’età di quattro anni fino all’adolescenza, insieme alla sua famiglia. Estati che hanno lasciato un segno profondo, trasformando la Riviera in un luogo del cuore, fatto di volti familiari, amicizie e ricordi indelebili.

Un legame mai interrotto davvero, tanto che dieci anni fa, appena fidanzatosi con Evelyn, Thorsten ha sentito il desiderio di tornare a Rimini, per farle conoscere quei luoghi così importanti della sua infanzia e per ritrovare le persone con cui, nel tempo, si era costruito un rapporto di amicizia e affetto. Da allora, la coppia torna in Riviera, scegliendo Rimini non solo come meta di vacanza, ma come luogo in cui sentirsi accolti e a casa, e quest’anno il ritorno ha avuto un significato ancora più speciale, essendo appena convolati a nozze.

Per ringraziarli dell’affetto dimostrato verso Rimini, l’assessore Morolli ha consegnato alla coppia Thorsten Rheker ed Evelyn Kraut, presso l'Hotel Aria di Marina Centro, un riconoscimento a nome dell’Amministrazione comunale.