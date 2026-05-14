Rimini, presentato il libro “30 incredibili viaggi in moto” firmato da Salvatori e Zoli

Consegnata al sindaco Sadegholvaad la prima copia del volume Touring Club Italiano che racconta itinerari nei cinque continenti tra esperienze, racconti e consigli di viaggio

È stata consegnata al Sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad la prima copia di “30 Incredibili viaggi in moto, dal deserto del Sahara alle cime dell’Himalaya: rotte leggendarie per chi sogna il mondo in sella”, il nuovo volume firmato dai giornalisti riminesi Emilio Salvatori e Cristina Zoli e pubblicato dal Touring Club Italiano.



Il libro sarà presentato nei prossimi giorni al Salone Internazionale del Libro di Torino prima di arrivare nelle librerie italiane dal 15 maggio.



“Siamo veramente felici – raccontano Emilio e Cristina – di essere giunti a un momento come questo, che rappresenta certamente un importante traguardo professionale ma anche uno scrigno prezioso di esperienze vissute negli anni e ancora vivissime nei ricordi.”



Scritto a sei mani da Emilio Salvatori, Cristina Zoli e con la collaborazione dell’amico senese Luca Gentili, “30 Incredibili Viaggi in Moto” accompagna il lettore lungo itinerari straordinari attraverso i cinque continenti, mettendo insieme racconto, esperienza e consigli pratici per chi sogna di partire in moto alla scoperta del mondo.



“La soddisfazione più grande – hanno proseguito Emilio e Cristina che, figli della Terra dei Motori, con la vita condividono l'amore per la moto e per il viaggio – è poter raccontare mondi apparentemente lontani che, una volta conosciuti, si rivelano spesso molto più vicini di quanto si immagini. Lo facciamo quando torniamo da paesi remoti ma anche quando raccontiamo la nostra Romagna, terra meravigliosa che continuiamo a scoprire con lo stesso entusiasmo.”



Il volume è organizzato per continenti – Europa, Asia, Africa, Americhe e Oceania – e, come una grande mappa aperta sul tavolo, può essere sfogliato liberamente: ogni itinerario rappresenta una porta verso un diverso modo di vivere il viaggio.



“Tutti i viaggi raccontati nel libro – spiegano ancora Emilio e Cristina – hanno lo stesso obiettivo: stimolare il desiderio di partire offrendo, allo stesso tempo, strumenti concreti per costruire il proprio itinerario. Perché se lo abbiamo potuto fare noi, allora possono davvero farlo tutti.”



E proprio mentre il libro si prepara ad arrivare in libreria, i due autori sono già pronti a ripartire tra pochi giorni per una nuova avventura questa volta sulle strade della Cina e del Tibet da Kunming fino a Lhasa.



“30 Incredibili Viaggi in Moto” (320 pagine, 25 euro), pubblicato dal Touring Club Italiano nella collana I piaceri del viaggio, sarà disponibile in libreria dal 15 maggio.