Rimini — Previsioni meteo per il 2 agosto 2026: giornata calda, sole e una breve pioggia notturna

A Rimini il 2 agosto 2026: caldo estivo con massime oltre 33 °C, cieli perlopiù sereni e solo una lieve pioggia notturna.

La giornata meteorologica a Rimini del 2 agosto 2026 si annuncia in prevalenza soleggiata e decisamente calda, con un rapido episodio di pioggia nella notte che non dovrebbe influenzare il resto del giorno. Leggi i dettagli orari per organizzare al meglio attività e spostamenti.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00): Temperature intorno a 25,3 °C con umidità al 56% e pressione sui 1011 hPa. Possibile pioggia leggera (precipitazioni stimate 0,14 mm nelle 3 ore). Vento debole da sud-ovest a 0,8 m/s (raffiche fino a 0,97 m/s). Cielo poco nuvoloso ma con rovesci isolati nella prima parte della notte.

Prima mattina (03:00): Condizioni in miglioramento: cielo sereno, temperatura intorno a 23,6 °C, umidità 52% e pressione stabile a 1011 hPa. Vento leggero da ovest-sud-ovest a 2,2 m/s (raffiche 2,3 m/s). Visibilità buona, precipitazioni non previste.

Mattina (06:00): Tempo asciutto e cielo sereno, temperatura in crescita a 27,9 °C, umidità al 43% e pressione 1012 hPa. Vento debole nord-ovest intorno a 2,3 m/s (raffiche 2,7 m/s). Ottime condizioni per attività all'aperto nella prima mattinata.

Mezza mattinata (09:00): Aumento della temperatura a 31,8 °C, umidità scesa al 39% e pressione 1012 hPa. Sole pieno e vento leggero da nord a 3,6 m/s (raffiche 2,4 m/s). Sensazione di caldo già marcata (feels like circa 31,8 °C).

Mezzogiorno (12:00): Picco di calore della giornata con 33,6 °C; umidità 45% e pressione 1012 hPa. Cielo sereno, vento debole da nord-est a 4,1 m/s (raffiche 2,9 m/s). Sensazione termica più elevata (feels like circa 36,0 °C): possibili disagi per chi è esposto al sole.

Primo pomeriggio (15:00): Ancora caldo con 32,9 °C, umidità 45% e pressione 1011 hPa. Poche nuvole in transito, vento da nord-est a 2,7 m/s (raffiche 3,0 m/s). Temperatura percepita intorno a 34,8 °C, consigliata prudenza nelle ore centrali.

Tardo pomeriggio (18:00): Graduale attenuazione del caldo: 30,1 °C, umidità 49% e pressione 1011 hPa. Cielo in prevalenza sereno, vento debole da est-sud-est a 1,9 m/s (raffiche 2,0 m/s). Condizioni confortevoli rispetto al picco di mezzogiorno.

Sera (21:00): Ritorno a temperature più miti attorno a 25,7 °C, umidità 58% e pressione 1012 hPa. Cielo sereno, vento da sud-ovest a 2,7 m/s (raffiche 2,8 m/s). Tempo stabile e piacevole per attività serali.

Riepilogo del giorno

Giornata prevalentemente soleggiata e calda a Rimini il 2 agosto 2026, con massime prossime a 33–34 °C a mezzogiorno e un picco di caldo percepito (feels like) vicino ai 36 °C. L'unico episodio di precipitazione atteso è una pioggia leggera nella notte; per il resto tempo asciutto, umidità moderata e vento debole. Consigli: idratazione, evitare l'esposizione diretta nelle ore centrali e monitorare i bambini e gli anziani durante il picco di calore.