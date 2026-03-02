Rimini: previsioni meteo per il 3 marzo 2026 — giornata stabile e mite

A Rimini il 3 marzo 2026 tempo stabile, poche nubi e temperature tra 8 °C e 13,5 °C. Leggi il dettaglio orario per organizzare la giornata.

L'alta pressione domina la scena a Rimini per la giornata del 3 marzo 2026: niente fronti organizzati all'orizzonte, vento debole e temperature miti per il periodo. Di seguito il quadro orario con le condizioni previste, utile per chi deve spostarsi o pianificare attività all'aperto.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00)

Condizione: poche nuvole .

. Temperatura: 8,3 °C (percepita 7,35 °C).

Umidità: 81% — Pressione: 1027 hPa.

Vento: debole da WSW ~256° a 1,85 m/s, raffica 1,84 m/s.

Precipitazioni: assenti (0 mm, probabilità 0%).

Visibilità: 10 km.

Prima mattina (03:00)

Condizione: cielo sereno .

. Temperatura: 9,8 °C (percepita 9,14 °C).

Umidità: 84% — Pressione: 1027 hPa.

Vento: debole da Ovest ~272° a 1,82 m/s, raffica 2,04 m/s.

Precipitazioni: assenti (0 mm, probabilità 0%).

Buone condizioni di visibilità.

Mattina (06:00)

Condizione: nubi sparse .

. Temperatura: 10,3 °C (percepita 9,51 °C).

Umidità: 83% — Pressione: 1027 hPa.

Vento: leggero da NW ~311° a 1,89 m/s, raffica 2,04 m/s.

Precipitazioni: assenti (0 mm, probabilità 0%).

Cieli parzialmente nuvolosi con ampie schiarite.

Mezza mattinata (09:00)

Condizione: nubi sparse , aumento della nuvolosità.

, aumento della nuvolosità. Temperatura: 12,4 °C (percepita 11,7 °C).

Umidità: 77% — Pressione: 1028 hPa.

Vento: debole da NW ~325° a 2,35 m/s, raffica 2,34 m/s.

Precipitazioni: assenti (0 mm, probabilità 0%).

Giornata asciutta, cielo in prevalenza velato o a nubi alte.

Mezzogiorno (12:00)

Condizione: nubi sparse .

. Temperatura: 13,5 °C (percepita 12,77 °C) — picco termico giornaliero.

Umidità: 72% — Pressione: 1027 hPa.

Vento: debole, direzione variabile verso NNE ~20° a 2,5 m/s, raffica 1,76 m/s.

Precipitazioni: assenti (0 mm, probabilità 0%).

Ottime condizioni per attività all'aperto, sebbene il cielo non sia completamente sgombro da nubi.

Primo pomeriggio (15:00)

Condizione: nubi sparse .

. Temperatura: 13,1 °C (percepita 12,4 °C).

Umidità: 73% — Pressione: 1027 hPa.

Vento: debole da Est ~75° a 1,9 m/s, raffica 1,43 m/s.

Precipitazioni: assenti (0 mm, probabilità 0%).

Lieve aumento della copertura nuvolosa rispetto a mezzogiorno, senza impatto sulle temperature.

Tardo pomeriggio (18:00)

Condizione: nubi sparse con schiarite.

con schiarite. Temperatura: 11,2 °C (percepita 10,56 °C).

Umidità: 82% — Pressione: 1027 hPa.

Vento: molto debole da ESE ~115° a 1,31 m/s, raffica 1,25 m/s.

Precipitazioni: assenti (0 mm, probabilità 0%).

Tramonto con cielo variabile; temperatura in lieve calo.

Sera (21:00)

Condizione: cielo sereno .

. Temperatura: 11,1 °C (percepita 10,43 °C).

Umidità: 83% — Pressione: 1028 hPa.

Vento: molto debole da SE ~146° a 1,31 m/s, raffica 1,28 m/s.

Precipitazioni: assenti (0 mm, probabilità 0%).

Notte che si apre con cieli sereni, buone condizioni per spostamenti serali.

Riepilogo del giorno

Giornata complessivamente asciutta e stabile a Rimini il 3 marzo 2026, dominata da un campo di alta pressione (pressione attorno a 1027–1028 hPa). Temperature miti per la stagione, con valori tra circa 8 °C nelle ore più fredde e un massimo di 13,5 °C intorno a mezzogiorno. Venti deboli (mediamente 1–2,5 m/s) e nessuna precipitazione attesa (probabilità 0%). Cieli alternati tra nubi sparse e ampie schiarite, con fasi di cielo sereno durante la notte e la sera.