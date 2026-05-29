Rimini - Previsioni meteo per il 30 maggio 2026: giornata stabile con nubi alternanti

A Rimini il 30 maggio 2026: tempo in prevalenza stabile, mattina soleggiata e pomeriggio con nubi. Dettaglio orario e consigli per la giornata.

Domani, 30 maggio 2026, a Rimini si prospetta una giornata prevalentemente stabile e senza precipitazioni. Le condizioni evolveranno da cieli parzialmente nuvolosi durante la notte a mattina soleggiata, con un aumento della nuvolosità nel pomeriggio; vento debole e temperature gradevoli accompagneranno l'intera giornata. Di seguito il dettaglio orario.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00): nubi sparse, temperatura intorno a 19.17 °C, umidità 78%. Vento debole da sud-ovest a circa 1.1 m/s (raffiche fino a 1.24 m/s). Pressione 1021 hPa. Visibilità 10 km. Precipitazioni previste: 0 mm (probabilità di pioggia 0%).

Prima mattina (03:00): poche nuvole, temperatura intorno a 18.89 °C, umidità 77%. Vento leggero da sud-sud-ovest a 1.87 m/s (raffiche 1.86 m/s). Pressione 1020 hPa. Precipitazioni previste: 0 mm.

Mattina (06:00): cielo sereno, aumento termico a 21.96 °C, umidità 64%. Vento quasi assente intorno a 0.15 m/s. Pressione 1020 hPa. Giornata che prende avvio con condizioni soleggiate e asciutte. Precipitazioni previste: 0 mm.

Mezza mattinata (09:00): cielo sereno, temperatura in ulteriore aumento a 24.80 °C, umidità 51%. Vento debole da nord-est intorno a 2.04 m/s. Pressione 1020 hPa. Ottime condizioni per attività all'aperto. Precipitazioni previste: 0 mm.

Mezzogiorno (12:00): poche nuvole, picco termico della mattinata a 25.83 °C, umidità 49%. Vento moderato debole da est-nord-est a 3.84 m/s (raffiche 3.31 m/s). Pressione 1018 hPa. Precipitazioni previste: 0 mm.

Primo pomeriggio (15:00): cielo coperto, temperatura stabile su 25.74 °C, umidità 52%. Vento da est a 3.77 m/s con raffiche fino a 4.01 m/s. La nuvolosità aumenta sensibilmente sulla costa; tuttavia non sono attese piogge. Precipitazioni previste: 0 mm.

Tardo pomeriggio (18:00): nubi sparse, diminuzione della temperatura a 23.57 °C, umidità 64%. Vento debole da sud-est a 2.94 m/s (raffiche 3.44 m/s). Pressione 1016 hPa. Condizioni miti e ventilazione moderata. Precipitazioni previste: 0 mm.

Sera (21:00): cielo coperto, temperatura intorno a 22.27 °C, umidità 65%. Vento debole da sud a 1.71 m/s (raffiche 2.07 m/s). Pressione 1016 hPa. Serata con cielo coperto ma asciutta. Precipitazioni previste: 0 mm.

Riepilogo del giorno

In sintesi, il 30 maggio 2026 a Rimini sarà una giornata stabile e prevalentemente asciutta: mattinata soleggiata con temperature in aumento fino a circa 26 °C, pomeriggio caratterizzato da un aumento della nuvolosità fino a cielo coperto ma senza piogge previste. Venti generalmente deboli (tra 0.15 e 3.8 m/s) e umidità in progressiva diminuzione durante le ore centrali. Condizioni favorevoli per attività all'aperto con sole al mattino e nubi passeggere nel pomeriggio.

Consiglio pratico: portare occhiali da sole per la mattinata e una leggera copertura per la sera se si è sensibili all'umidità; non sono necessarie protezioni da pioggia (precipitazioni previste 0 mm).