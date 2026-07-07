Rimini — Previsioni meteo per l'8 luglio 2026: giornata calda con poche nubi

Meteo Rimini, 8 luglio 2026: attese temperature elevate e cielo in prevalenza parzialmente nuvoloso; tutti i dettagli orari.

L'estate continua a farsi sentire lungo la costa adriatica: per Rimini l'8 luglio 2026 è attesa una giornata calda con nubi variabili ma scarse precipitazioni. Leggi il dettaglio orario per organizzare al meglio attività all'aperto o spostamenti.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00)

La notte sarà caratterizzata da cielo parzialmente nuvoloso con temperature intorno a 24,7 °C e umidità al 48%. Pressione stabile sui 1013 hPa. Vento debole da sud-ovest intorno a 2,4 m/s con raffiche fino a 2,4 m/s. Probabilità di precipitazioni molto bassa (0%), accumuli trascurabili.

Prima mattina (03:00)

Condizioni simili nella prima mattinata: nubi sparse e 22,4 °C. Umidità 48% e pressione 1013 hPa. Vento debole da sud-ovest a 2,8 m/s, raffiche fino a 3,1 m/s. Piccola probabilità di pioggia (circa 17%), ma senza aspettarsi accumuli significativi.

Mattina (06:00)

Al mattino si confermano nubi sparse con aumento della temperatura fino a 27,1 °C e umidità in calo (42%). Sensazione termica vicino ai 27,1 °C. Vento molto debole da sud-ovest intorno a 1,5 m/s. Cielo terso ma non completamente sereno, visibilità buona.

Mezza mattinata (09:00)

Verso metà mattina si registra un ulteriore aumento termico: 32,0 °C con umidità al 32% e punto di rugiada intorno a 12 °C, quindi aria più secca. Vento da nord-est moderato a 3,6 m/s, raffiche modeste. Giornata calda ma senza fenomeni precipitativi rilevanti.

Mezzogiorno (12:00)

A mezzogiorno temperatura sui 32,4 °C, umidità intorno al 39% e pressione che scende leggermente a 1011 hPa. Sensazione di caldo accentuata, feels like circa 32,7 °C. Vento in rinforzo da nord-est a 4,9 m/s con raffiche fino a 3,2 m/s indicate dai modelli.

Primo pomeriggio (15:00)

Picco termico del giorno con 32,95 °C e umidità in aumento al 47%; il punto di rugiada sale a circa 16,7 °C, per cui la sensazione di afa può farsi più marcata (feels like 35,4 °C). Cielo parzialmente nuvoloso (copertura circa 35%). Vento orientale leggero intorno a 3,5 m/s. Probabilità di pioggia trascurabile.

Tardo pomeriggio (18:00)

Nel tardo pomeriggio si attende un calo termico a 28,5 °C con cielo a tratti sereno e riduzione della copertura nuvolosa (circa 20%). Umidità 49% e vento da est-sud-est attorno a 3,0 m/s, con raffiche fino a 4,2 m/s. Condizioni complessive favorevoli per attività all'aperto.

Sera (21:00)

La serata sarà caratterizzata da cielo sereno e temperatura intorno a 26,0 °C; umidità in aumento al 65% e pressione risalente a 1011 hPa. Vento debole da sud-est sui 2,7 m/s. Serata calda ma gradevole, senza precipitazioni previste.

Riepilogo del giorno

L'8 luglio 2026 a Rimini sarà una giornata calda con massime prossime ai 33 °C, cielo in prevalenza parzialmente nuvoloso e scarsa probabilità di pioggia. Venti deboli-moderati e umidità variabile: afoso nel primo pomeriggio. Consigliato bere regolarmente, proteggersi dal sole nelle ore centrali e prestare attenzione al possibile aumento della sensazione di caldo nelle ore più calde.