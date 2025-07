Rimini Pride 2025: parata, eventi e modifiche alla viabilità

Attesi migliaia di partecipanti per la grande manifestazione LGBTQI+ sul Parco del Mare. Chiusure e divieti in vigore dal 26 al 28 luglio

Proseguono gli incontri, i dibattiti e le letture della Pride Week verso il momento più atteso della parata Rimini Summer Pride che sabato 26 luglio colorerà il lungomare di Rimini con la manifestazione per i diritti Lgbtqi+ della Romagna, che quest'anno avrà come tema "Esistere, esistere, esistere", un grido per affermare la propria identità.

Come ogni anno il corteo è inserito in una PRIDE WEEK che fino al 27 luglio propone diversi momenti di approfondimento culturale negli spazi della Community 27, la spiaggia LGBTQI+ e inclusiva più famosa d’Italia, ogni incontro avrà l’interpretazione in Lingua Italiana dei Segni (LIS).

Mercoledì 23 luglio, alle ore 18.30 (Bagno La Community 27) il Coordinamento Donne Rimini e Rompi il silenzio discutono con la pedagogista e attivista Barbara Mapelli intorno al tema TERF, TRANS, FEMM: parità, differenza, intersezionalità: diritti negati e conquiste ottenute. In che modo il femminismo di oggi interagisce con le istanze della comunità LGBTQI+? E in che modo il femminismo di ieri invece (un certo femminismo di ieri) può creare divisioni e discriminazioni? Sempre mercoledì alle 21 al Chiringuito del bagno 28 la performance “CORPI DI STATO Il corpo è politica, e anche Glitterato!” a cura di Cuore e Burlesque e Sara Cusato. Giovedì 24 il tema dell’incontro sarà “salute riproduttiva e nuove famiglie, oltre l’orizzonte normativo” promosso da SIRU “Società Italiana di Riproduzione Umana”, con la partecipazione di AUSL Romagna e Ordine Psicologi e psicologhe Emilia-Romagna. Di particolare significato per la città l’evento di venerdì 25 luglio, con la cerimonia ufficiale di inaugurazione della passeggiata Marcella Di Folco figura iconica del movimento LGBTQ+ italiano, a cui verrà intitolata una passeggiata sul mare, tra i Bagni 28 e 28/A, di fronte al Belvedere di Piazzale Kennedy. La cerimonia, organizzata dal comune di Rimini con Arcigay, vedrà la partecipazione di Porpora Marcasciano, presidente onoraria del MIT (Movimento Identità Trans), della presidente nazionale Arcigay Natascia Maesi e del nipote di Marcella, Roberto Di Falco nonché di Arcigay Rimini. Marcella Di Folco, storica militante trans, è stata la prima donna trans al mondo a ricoprire una carica elettiva, nel Consiglio comunale di Bologna nel 1995. Marcella era molto legata a Rimini e anche a uno dei simboli della nostra cultura, ha infatti intrapreso, prima della transizione, una carriera attoriale grazie all’interessamento di Federico Fellini. Marcella, all’epoca Marcello, tra le varie parti in cui ha recitato ha incarnato infatti il famoso Principe della Gradisca in Amarcord. Sempre venerdì ci sarà l’unico party ufficiale del Rimini Summer Pride, il pre-party all’Hyperbeach di Riccione a partire dalle 21 fino alle 2.30.

Domenica 27 gli eventi conclusivi con l’associazione Famiglie Arcobaleno alle 17 con le letture per bambine e bambini a cura dell’associazione “Lettori con la valigia” e dalle 18.30 con il dibattito “GENITORI PER AMORE - esistere e resistere dalla Corte costituzionale oltre la legge Varchi” con Alessandro Zan e Sergio Lo Giudice, già senatore.

Come ogni anno il momento più atteso sarà il Rimini Summer Pride, la parata che sabato 26 luglio (appuntamento dalle ore 17 in piazzale Kennedy con partenza alle 18) che con i suoi 9 colorati carri si snoda lungo il Parco del mare, passando vicino alla rotonda Lucio Battisti, per proseguire fino alla Ruota panoramica, per poi svoltare in via Destra del Porto e quindi in via Colombo per tornare verso la rotonda del Parco Fellini dove, dalle 20.30, si animerà il palco con gli interventi politici e delle associazioni fino all’una di notte con stand gastronomici e bevande.

Alla partenza verrà effettuato un flash mob “ATTIVIAMOCI” promosso dalla AUSL Romagna distretto di Riccione. Vicino alla rotonda Lucio Battisti la grande scritta RIMINI diventerà arcobaleno grazie al Comune di Rimini, ad Anthea e al colorificio MP che ha fornito i materiali. Arrivati alla Ruota panoramica si farà una breve sosta dove sarà possibile grazie a una convenzione per un numero limitato di partecipanti fare un giro e vedere il PRIDE dall’alto.

Le modifiche alla circolazione

In occasione del “Rimini Summer Pride” e della parata prevista per sabato 26 luglio lungo il lungomare Tintori, saranno apportate alcune modifiche temporanee alla viabilità per garantire il regolare svolgimento dell’evento. A partire dalle ore 7 di sabato mattina fino alle ore 13 di domenica 27 luglio, sarà istituita la chiusura totale al traffico veicolare, con divieto di sosta e rimozione forzata, sul lungomare Tintori, sulla rotonda Lucio Battisti (di fronte al Grand Hotel) e nelle aree limitrofe, compresa via Colombo. In particolare, i divieti riguarderanno le strade:

rotonda Lucio Battisti (rotonda Grand Hotel), carreggiata lato mare; viale Beccadelli, nel tratto dal viale Vespucci al lungomare Tintori; lungomare Tintori, nel tratto dalla via Beccadelli alla via Bianchi; viale Colombo, nel tratto dalle vie Bianchi/Cappellini alla rotonda Lucio Battisti; vie Giulietta Masina e “Luci del varietà”, nei rispettivi tratti dal viale Beccadelli alla via St. Maur de Fosses (attorno al Palazzo del Turismo). La chiusura totale al traffico veicolare terminerà invece alle ore 22 del 26 luglio nella zona del porto, in particolare su: viale Colombo, nel tratto dalle vie Bianchi/Cappellini alle vie Destra del Porto/Largo Boscovich; lungomare Tintori, nel tratto dalla via Bianchi, compresa, a Largo Boscovich, compreso; largo Boscovich/via Destra del Porto, nel tratto dal Lungomare Tintori a via Colombo.

Sulla rotonda Lucio Battisti, porzione lato monte, e Viale Colombo, nel tratto dalle vie Bianchi/Cappellini fino alla Rotonda Grand Hotel, il divieto di sosta e di transito permarrà fino alle ore 24.00 del 28 luglio.