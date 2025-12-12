Rimini, proroga assicurazioni calamità: l’appello di Confesercenti per tutte le imprese

Vagnini sottolinea la necessità di tutelare tutte le attività esposte agli stessi rischi, evitando disparità tra settori vicini sul territorio

"Accogliamo con favore la proroga a marzo dell’obbligo di polizza assicurativa contro le calamità naturali per le piccole imprese turistico–ricettive e della somministrazione. Resta però difficilmente comprensibile la scelta di limitare il beneficio a questi soli comparti, escludendo le altre imprese di prossimità". Fabrizio Vagnini, presidente Confesercenti provinciale Rimini, commenta così il provvedimento contenuto nel decreto "Milleproroghe".

Si crea una distinzione paradossale, spiega Vagnini. "Il bar ottiene la proroga, il negozio accanto no, nonostante abbia di fatto la stessa localizzazione e sia dunque esposto agli stessi rischi. Qual è la ratio per cui le imprese del commercio vengono escluse, pur condividendo le medesime difficoltà operative? Il termine del 31 dicembre è difficile da rispettare per tutti: l’auspicio è che, in sede di conversione, si possa estendere la proroga anche al commercio e alle altre attività di prossimità".



