Rimini, proseguono i lavori per la prima Comunità Energetica: ecco i cinque immobili interessati

L'investimento previsto è di 3,3 milioni di euro

Procedono i lavori per la realizzazione di "Comuné", la prima Comunità Energetica Rinnovabile e Sociale del Comune di Rimini, entrata nella sua fase finale. Il progetto interessa cinque immobili comunali (l'associazione Parco Marecchia, la palestra "Casa del Volley", lo stabile della Polisportiva Celle, il Centro Sportivo "Sara Brancia" e, a seguire, la Scuola Primaria "Madre Teresa di Calcutta"), oltre all'area parcheggio delle Befane, dove sarà installato un impianto fotovoltaico rinnovando le pensiline esistenti.

L'investimento complessivo è di 3,3 milioni di euro, a carico della società concessionaria, per una potenza installata di 1,75 megawatt realizzata senza consumo di suolo, sfruttando esclusivamente tetti e coperture di edifici comunali. Una volta a regime, gli impianti metteranno a disposizione della comunità una produzione di energia rinnovabile stimata in circa 2 milioni di kWh l'anno, a beneficio delle famiglie che aderiranno attraverso un bando pubblico pensato per rispondere alle esigenze di chi è maggiormente esposto dal punto di vista economico.