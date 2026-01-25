Rimini, protesta in piazza per i gatti della ex "Giulio Cesare": "Quale futuro per i 70 felini?"

Il 29 gennaio la parola passa al giudice

Manifestazione ieri in piazza Cavour a Rimini delle associazioni animaliste per chiedere un futuro ai circa 70 gatti presenti nell’ex caserma “Giulio Cesare”. Dopo un’ordinanza urgente del giudice che ha consentito ai volontari di entrare e assistere gli animali, resta aperto il nodo sul loro destino.

Le associazioni Cuori Randagi e A-mici di Soraya denunciano l’assenza di un gattile comunale e il mancato intervento dell’amministrazione. «Ci chiedono di spostare i gatti, ma non ci dicono dove», hanno ribadito. Il 29 gennaio è fissata l’udienza di merito in tribunale, in cui si chiederà al giudice di chiarire modalità e responsabilità per la gestione e la ricollocazione degli animali.