Rimini, pubblica illuminazione: Anthea lancia App per segnalazioni rapide di guasti e anomalie

Hai notato un lampione spento, un semaforo in avaria o un'anomalia agli impianti di illuminazione pubblica? Anthea ha messo a disposizione dei cittadini due strumenti digitali dedicati per inviare segnalazioni in modo semplice e rapido.

Come inviare una segnalazione

L'App "Anthea Lumina" è disponibile gratuitamente sugli store ufficiali Apple iOS e Android e consente di segnalare guasti e anomalie relativi alla pubblica illuminazione direttamente dal proprio smartphone. Per scaricarla e consultare le istruzioni: https://www.anthearimini.it/pubblica-illuminazione/app-anthea-lumina-segnalazioni-pubblica-illuminazione/

Il Portale Web Segnalazioni, accessibile sul sito istituzionale di Anthea all'indirizzo https://www.anthearimini.it/pubblica-illuminazione/, permette di inoltrare comunicazioni riguardanti impianti di pubblica illuminazione, impianti semaforici e infrastrutture tecnologiche connesse ai servizi di viabilità e sicurezza. La pagina contiene tutte le istruzioni per il corretto utilizzo dell'App e del Portale.

Entrambi gli strumenti sono integrati nel sistema di Anagrafica Tecnica e Gestione Informativa, che consente il tracciamento puntuale degli interventi e il monitoraggio continuo delle prestazioni erogate, a garanzia di trasparenza, efficienza e qualità del servizio.

Chi gestisce la pubblica illuminazione a Rimini

Da maggio 2025 Anthea S.r.l. gestisce per conto del Comune di Rimini il servizio di pubblica illuminazione, garantendo manutenzione e interventi su strade, piazze, parchi e aree urbane attraverso tecnologie avanzate per l'ottimizzazione dei consumi energetici e la riduzione dell'impatto ambientale. Il servizio comprende anche la gestione degli impianti semaforici, degli access point e dei sistemi di videosorveglianza, con controlli periodici, riparazioni tempestive e aggiornamenti tecnologici nel pieno rispetto delle normative vigenti.