Rimini punta sulla sicurezza: personale dedicato per contrastare il degrado in centro

L'iniziativa sperimentale interesserà in particolare l'area del Mercato Coperto e sarà coordinata con Polizia Locale e forze dell'ordine

A partire dalla seconda metà di luglio il Comune di Rimini avvierà un nuovo servizio sperimentale di vigilanza a supporto delle attività economiche del centro storico, con particolare attenzione all'area del Mercato Coperto. Lo annuncia l'assessore alle Attività economiche del Comune di Rimini, Juri Magrini, spiegando che il presidio sarà affidato a personale non armato incaricato di segnalare eventuali situazioni critiche alle forze dell'ordine e alla Polizia Locale.

L'iniziativa rientra nel progetto degli Hub urbani promosso dalla Regione Emilia-Romagna, al quale il Comune ha aderito insieme alle associazioni di categoria. Il Mercato Coperto rappresenta uno dei principali ambiti di intervento del programma, che punta anche al rafforzamento della sicurezza urbana.

Le modalità operative saranno definite nei prossimi giorni, ma l'obiettivo è garantire una presenza quotidiana degli addetti durante il periodo estivo, con un potenziamento nelle serate del mercoledì in occasione della Shopping Night. Durante la stagione invernale il servizio sarà rimodulato, concentrandosi nei giorni di mercato e durante eventi e ricorrenze.

Secondo l'assessore, il nuovo presidio offrirà agli operatori economici un ulteriore punto di riferimento, in particolare nell'area dell'ex convento di San Francesco, contribuendo a prevenire situazioni di degrado e a migliorare la vivibilità di una zona sempre più frequentata da cittadini e turisti. L'efficacia del progetto sarà monitorata nel tempo per valutare eventuali correttivi.

L'intervento si affianca alle recenti misure adottate dall'amministrazione comunale, tra cui l'ordinanza anti-alcol, e al rafforzamento dei controlli della Polizia Locale, già intensificati e destinati a proseguire per tutta la stagione estiva.