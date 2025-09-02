Rimini raccontata sulla Frankfurter Allgemeine Zeitung: da “teutonengrill” a destinazione turistica d’eccellenza

Il servizio è frutto di un viaggio stampa organizzato da APT Servizi Emilia-Romagna in collaborazione con il Comune di Rimini

La trasformazione di Rimini da "teutonengrill" a destinazione turistica d'eccellenza è protagonista di un ampio servizio pubblicato sulla Frankfurter Allgemeine Zeitung, uno dei più autorevoli quotidiani tedeschi, con una tiratura di 182.000 copie.

L'articolo dal titolo "Dolce vita für fortgeschrittene" (dolce vita per esperti), firmato dalla giornalista Margit Kohl, racconta il percorso di rinascita della città romagnola attraverso due elementi chiave: l'eredità culturale di Federico Fellini e il progetto di riqualificazione ambientale del Parco del mare.

Il servizio parte dal legame della città con il regista del “Tutto si immagina”, raccontando come Rimini abbia saputo valorizzare l'eredità di Federico Fellini per attrarre un turismo culturale di qualità, superando l'immagine del turismo solo estivo. La città è oggi meta turistica 12 mesi all’anno, grazie anche al palazzo dei congressi e al polo fieristico che trainano arrivi e presenze tutto l’anno e alle diverse opportunità di scoperta culturale che offre.

L’articolo dedica poi ampio spazio al progetto Parco del mare, definendolo un esempio virtuoso di rigenerazione urbana sostenibile. La giornalista evidenzia come il lungomare sia stato trasformato in una passeggiata ecologica, fatta di verde e piste ciclabili, che ha eliminato la vecchia strada trafficata, sostituendola con percorsi pedonali e spazi per il benessere, lo sport e i giochi d’acqua.

"Ora asfalto e auto sono scomparsi – scrive la giornalista -. Al loro posto si può passeggiare su una promenade verde con percorsi pedonali e ciclabili, godendo in paradisiaca tranquillità e senza gas di scarico della vista sulla spiaggia", scrive Kohl, sottolineando l'impatto trasformativo dell'intervento, un'area dove natura, sostenibilità e qualità della vita si integrano perfettamente con l'offerta turistica.

Pedalando lungo il Parco del mare, dalle colonne del Frankfurter Allgemeine Zeitung arriva l’invito a scoprire gli stabilimenti balneari di Rimini, emblema del “patrimonio culturale italiano, un cosmo a se stante, luogo di incontri fra famiglie e persone e luogo di vacanza attiva e beach sport” che affonda le sue radici nel lontano 1843 anno di nascita del primo stabilimento Privilegiato dei bagni a Rimini.

L'articolo si conclude sottolineando come Rimini sia riuscita a reinventarsi mantenendo la propria identità, coniugando tradizione balneare, innovazione sostenibile e valorizzazione culturale in un modello virtuoso.

