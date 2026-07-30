Rimini, rapina sulla spiaggia: arrestato un minorenne, caccia ai complici

E' successo nella notte sul lungomare Tintori

Un minorenne è stato arrestato nella notte dai Carabinieri della Stazione di Rimini Porto con l'accusa di rapina aggravata in concorso. Il giovane è ritenuto il presunto responsabile dell'aggressione avvenuta sulla spiaggia, nei pressi di un noto locale del Lungomare Tintori. Secondo quanto ricostruito dai militari, il ragazzo avrebbe agito insieme ad altri giovani, ancora in corso di identificazione. Il gruppo si sarebbe avvicinato a una coppia che si trovava sulla battigia e, approfittando della situazione, uno dei componenti avrebbe sottratto alla vittima borsa, portafoglio e telefono cellulare, agendo alle sue spalle. Resosi conto del furto, la vittima ha tentato di inseguire gli autori, attirando l'attenzione del personale di sicurezza del locale. Per garantirsi la fuga, i malviventi lo avrebbero aggredito con calci e pugni. L'intervento degli addetti alla sicurezza e dei Carabinieri della Stazione di Rimini Porto, arrivati rapidamente sul posto, ha consentito di bloccare uno degli aggressori, mentre gli altri sono riusciti a fuggire facendo perdere le proprie tracce. La vittima è stata medicata dal personale sanitario intervenuto sul posto e non ha avuto bisogno del trasporto in ospedale. Al termine delle formalità di rito, il minorenne è stato accompagnato in un centro di prima accoglienza per minori, su disposizione dell'Autorità giudiziaria minorile di Bologna. Proseguono le indagini dei Carabinieri per identificare gli altri giovani coinvolti nella rapina.