Rimini: ricercato per reati contro il patrimonio. Arrestato dopo un controllo stradale

L'uomo è stato arrestato a seguito di un controllo di routine

Durante un’attività di controllo in zona Miramare, una volante della Polizia ha fermato un veicolo guidato da un cittadino italiano di 30 anni, proveniente da fuori provincia e ricercato per aver commesso reati contro il patrimonio in ambito nazionale. L’uomo è stato arrestato in esecuzione di un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria e condannato a 2 anni e un mese. In seguito, è stato trasferito presso la locale casa circondariale, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.