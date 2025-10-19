Rimini: ricercato per reati contro il patrimonio. Arrestato dopo un controllo stradale
L'uomo è stato arrestato a seguito di un controllo di routine
A cura di Redazione
19 ottobre 2025 12:34
Durante un’attività di controllo in zona Miramare, una volante della Polizia ha fermato un veicolo guidato da un cittadino italiano di 30 anni, proveniente da fuori provincia e ricercato per aver commesso reati contro il patrimonio in ambito nazionale. L’uomo è stato arrestato in esecuzione di un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria e condannato a 2 anni e un mese. In seguito, è stato trasferito presso la locale casa circondariale, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.