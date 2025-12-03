Rimini riceve oltre 1 milione di euro per dragaggi e sicurezza dei porti

Cattolica, Rimini, Bellaria Igea Marina e Riccione interessate da interventi per rimuovere fanghi e detriti e garantire una navigazione sicura

Rimozione dei fanghi e dragaggi di porti e canali per permettere una navigazione efficace e sicura. Per il triennio 2025-2027 la Regione stanzia oltre 2 milioni di euro per gli interventi di dragaggio nei canali e nei fiumi dell’Emilia-Romagna. La commissione Territorio e Ambiente presieduta da Paolo Burani ha dato parere favorevole al programma di finanziamento degli interventi di dragaggio 2025-2027 in Emilia-Romagna che sono così ripartiti su base provinciale: provincia di Rimini: 1.030.000 di euro, provincia di Ferrara: 390.000 euro (per completare il plafond sui porti regionali quest’anno sono stati aggiunti 130mila euro per il dragaggio dell’imboccatura di Porto Garibaldi), provincia di Forlì-Cesena: 500.000 euro, provincia di Ravenna: 100.000 euro, e provincia di Reggio Emilia: 60.000 euro.

Fausto Gianella (FdI) ha evidenziato come “per i porti a sud ci siano ‘solo’ problemi di insabbiamento mentre per i porti a nord risultano criticità in tutto il sistema. Lo ha riscontrato anche la Protezione civile in occasione di un sopralluogo a Lido di Volano, dove ci sono grossi problemi di erosione”. “Il problema dei porti di Comacchio e Porto Garibaldi - ha aggiunto il consigliere - è dovuto all’allargamento, effettuato senza valutare le conseguenze. Porto Garibaldi si insabbia quasi quotidianamente e il dragaggio non risolverà il problema se non si faranno interventi strutturali. A Goro c’è una vecchia criticità vicino a Lido di Volano. I pescatori ormai possono entrare e uscire solo quando c’è la marea idonea rischiando di arenarsi e compromettere la sicurezza. Chiedo più fondi per Goro e Porto Garibaldi affinché il monitoraggio e gli interventi siano puntuali per evitare di compromettere la navigazione su tutta la costa”.

Rispondendo alla sollecitazione, dal servizio tecnico competente è arrivata la conferma di un’integrazione al piano per i porti di Goro e Comacchio per i quali si arriverà a un investimento complessivo di 600mila. In corso anche valutazioni per valutare la possibilità di effettuare interventi strutturali per ridurre gli insabbiamenti.

La ripartizione delle risorse per provincia

Provincia di Rimini In provincia di Rimini sono previsti interventi pari a 1.030.000 milioni di euro così ripartiti: Cattolica: 250mila euro per realizzare opere di dragaggio nel porto, sia nel tratto del porto canale, sia nella darsena peschereccia; Rimini: 300mila euro per attività di dragaggio fino a 5 metri di profondità in modo da rimuovere i fanghi e i detriti che stanno rendendo difficile la navigazione; Bellaria Igea Marina: 220mila euro per dragaggio dei fondali per rimuovere i detriti; Riccione: 260mila euro per pulizia dell’accesso al porto canale.

Provincia di Ferrara In provincia di Ferrara sono previsti interventi pari a 390mila euro così ripartiti: Comacchio: 280mila euro per mettere in sicurezza il passo marittimo che porta all’ingresso del porto canale tramite un intervento di dragaggio del fondale marino antistante l’ingresso al porto e garantire l’uniforme profondità dei fondali, eliminando le attuali difficoltà di accesso al porto canale, soprattutto con condizioni meteo marine avverse; Goro-Porto di Gorino: 110mila euro per pulire i fondali e renderli navigabili in maggiore sicurezza; per completare il plafond sui porti regionali quest’anno sono stati aggiunti 130mila euro per il dragaggio dell’imboccatura di Porto Garibaldi

Provincia di Forlì-Cesena L’unico Comune in provincia di Forlì-Cesena che beneficia del contributo regionale per il dragaggio è quello di Cesenatico: 500mila euro per dragaggio e movimentazione dei fanghi del porto canale nel tratto compreso tra l’imboccatura dell’asta portuale stessa e il sistema di difesa delle porte vinciane al fine di migliorarne la navigabilità.

Provincia di Ravenna L’unico Comune in provincia di Ravenna che beneficia del contributo regionale per il dragaggio è quello di Cervia: 100mila euro per pulizia dei fondali e conseguente miglioramento della navigabilità.

Provincia di Reggio Emilia L’unico Comune in provincia di Reggio Emilia che beneficia del contributo regionale per il dragaggio è quello di Boretto: 100mila euro per la pulizia dei fondali rimuovendo la sabbia e i sassi che lì vi si depositano durante le piene del Po: il materiale va rimosso per mantenere la funzionalità delle strutture (pontili per l’ormeggio di imbarcazioni e motonavi, gru per alaggio imbarcazioni) e l’accesso al porto. Il mancato intervento di dragaggio provocherebbe l’insabbiamento dei pontili d’ormeggio e il conseguente fermo delle attività portuali e di navigazione delle motonavi e, molto probabilmente, il definitivo blocco delle attività portuali. Un corretto e continuo intervento di manutenzione dei fondali permette al porto di Boretto di mantenere la propria funzionalità.