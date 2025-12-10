Rimini ricorda Raoul Canuti, giovane partigiano martire

Sabato 13 dicembre commemorazione alla Cappella dei Caduti con la presenza della famiglia e dell’Amministrazione

Raoul Canuti, ex-aviere entrato nella Resistenza come garibaldino della 169° brigata “G.Leone”, nacque a Rimini il 25 novembre 1924. Il 12 dicembre 1944 venne catturato a Cassolnovo dalla GNR (guardia nazionale repubblicana) di Vigevano e rinchiuso nel castello cittadino. All’alba del giorno successivo fu condotto sul ponte ferroviario di corso Genova e fucilato con un colpo alla nuca; aveva vent’anni.



Il nome di Raoul Canuti è impresso in numerose lapidi, a partire - tra le tante - da quella posta a Rimini in Piazza Tre Martiri, ma anche nel monumento ai Caduti per la Libertà di Forlì in piazza Saffi, oltre che naturalmente a Vigevano dove una targa in bronzo fu posta nel 1974 sul ponte dove il partigiano fu ucciso.

Il 25 aprile 2020, in piena pandemia Covid-19, ANPI enel celebrare l'anniversario della Liberazione hanno ricordato, tra gli altri, anche il sacrificio di; riminese ma riconosciuto "cassolese di adozione" avendo fatto l'aviere nell'osservatorio alla Cascinetta (Lomellina), prima di entrare nella

A 81 anni da quei fatti, in accordo con la famiglia Canuti e con l'Amministrazione comunale, la Sezione ANPI di Rimini ricorderà il martirio di Raoul Canuti. La commemorazione, alla presenza del nipote, anch'egli di nome Raoul, e dell'Assessora comunale Francesca Mattei, si terrà sabato 13 dicembre alle ore 10.30 alla Cappella dei Caduti del Cimitero Monumentale di Rimini.



