Rimini ricorda Walter Ghelfi, martire della Resistenza

Dalla pietra d’inciampo in via Clodia fino a piazza Tre Martiri: il percorso commemorativo dell’ANPI

Il 12 luglio ricorre l'anniversario della strage di Fossoli, l'eccidio compiuto dalle SS nel 1944 presso il poligono di tiro di Cibeno che costò la vita a 67 persone, tra cui il partigiano riminese Walter Ghelfi. Per commemorare questa tragedia e onorare la memoria dei martiri della Resistenza, l'ANPI Sezione di Rimini ha organizzato per domani mattina la "Camminata della Resistenza”.





La camminata prenderà il via alle ore 9:00 dalla pietra d'inciampo collocata in via Clodia, davanti al civico 30, dove Walter Ghelfi abitava prima della deportazione, per concludersi al monumento in piazza Tre Martiri con la deposizione di un fiore alla sua memoria. Insieme al Comitato di sezione ANPI, per il Comune di Rimini sarà presente l'assessore Francesco Bragagni.





Walter Ghelfi, nato a Rimini il 3 agosto 1922, fu Commissario Politico della Compagnia Armi Pesanti della VIII Brigata Garibaldi. Catturato il 16 aprile 1944 dopo aver protetto la ritirata di 80 combattenti malati e feriti, fu deportato nel campo di Fossoli e fucilato il 12 luglio 1944 nel poligono di tiro di Cibeno insieme ad altre 66 vittime dell'eccidio. La sua figura è ricordata nella lapide che il Comune di Rimini ha dedicato in piazza Tre Martiri in memoria del sacrificio per la Resistenza. Nel 1959, Walter Ghelfi fu decorato di Medaglia d'Oro alla memoria dal Comune di Rimini, con un'orazione ufficiale tenuta dall'on. Sandro Pertini.

Sempre in sua memoria, ricordiamo che lo scorso 23 aprile è stata collocata, in via Clodia, la prima pietra d'inciampo del Comune di Rimini, nell'ambito delle celebrazioni per l'80° anniversario della Liberazione d'Italia.