Rimini: rintracciato dalla Polizia e arrestato, deve scontare quasi 5 anni di carcere

Due arresti della Polizia di Stato

La Polizia di Stato di Rimini ha arrestato due persone, un cittadino italiano e uno marocchino.

Il 25 giugno gli agenti della Squadra Mobile hanno rintracciato il cittadino straniero, destinatario di una condanna definitiva a quasi cinque anni di reclusione per diversi reati contro il patrimonio commessi tra il 2018 e il 2023. L’uomo è stato quindi accompagnato alla casa circondariale di Rimini.

Il giorno successivo, 26 giugno, è stato arrestato un cittadino italiano che si trovava sottoposto a misure disposte dal Magistrato di Sorveglianza. L’uomo avrebbe violato le prescrizioni imposte, non rispettando l’obbligo di permanenza domiciliare e risultando inoltre positivo all’uso di sostanze stupefacenti. Anche in questo caso è scattato il trasferimento in carcere.