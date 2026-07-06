Rimini, RunRise festeggia dieci anni: corsa all’alba al Bagno 14 il 18 luglio

L’evento podistico non competitivo al sorgere del sole celebra il decennale con una t-shirt commemorativa

Dieci anni di emozioni, sport e condivisione all'alba. Sabato 18 luglio, con partenza alle ore 5:43 dal Bagno 14, torna RunRise, la tradizionale corsa e camminata non competitiva che accompagna partecipanti di ogni età nel suggestivo momento del sorgere del sole sul mare di Rimini. L'edizione 2026 assume un significato speciale perché celebra il decennale di una manifestazione diventata nel tempo un appuntamento fisso dell'estate riminese. Nata per unire attività fisica e benessere in uno degli scenari più affascinanti della Riviera, RunRise richiama ogni anno podisti, camminatori, famiglie e turisti desiderosi di vivere un'esperienza unica tra mare, alba e convivialità.

Per celebrare questo importante traguardo, gli organizzatori hanno realizzato una t-shirt celebrativa in edizione limitata, pensata come ricordo esclusivo dei primi dieci anni della manifestazione.

Infoline sul sito ufficiale dell'associazione riminiformutoko.it