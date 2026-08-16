Rimini scende in campo per ricordare Nicola Salgado a sei anni dalla scomparsa

Alla Polisportiva Stella la partita per ricordare lo ragazzo morto a 21 anni nell’agosto 2020. In campo amici e familiari, poi il terzo tempo insieme

Sono passati sei anni, ma alla Polisportiva Stella il ricordo di Nicola Salgado torna a vivere ancora una volta su un campo da calcio. L'appuntamento è per lunedì 17 agosto, dalle 19 alle 20, con la partita organizzata dagli amici per ricordare il giovane, morto a soli 21 anni nell'agosto del 2020 in un incidente in moto.

A sfidarsi sul terreno della Stella saranno, come ogni anno, gli amici di Nicola. Alcuni continuano a giocare ogni settimana, altri invece sentono il peso degli anni che passano. Ma il risultato, ancora una volta, conta poco. L'importante è ritrovarsi e giocare insieme nel suo ricordo. A bordo campo ci saranno papà Fernando e mamma Maria Grazia.

"Ci ritroviamo lunedì come sempre alla Stella, dalle 19 alle 20", racconta Fernando. "Un grazie particolare a tutti i ragazzi che ogni anno ricordano Nicola con questa partita, alla Stella che ci ospita e alla Federazione Calcio di San Marino che ci ha donato i palloni ufficiali".

Al termine della partita ci sarà il consueto terzo tempo alla pizzeria "Da Quei Matti", dove amici e familiari si ritroveranno attorno ai tavoli per mangiare insieme e continuare a ricordare Nicola. Un appuntamento che si ripete ogni estate e che, a sei anni dalla sua scomparsa, riporta ancora una volta il suo nome sul campo della Stella.