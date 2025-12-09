Rimini, scuola d’infanzia Il Volo: domani la consegna dei lavori iniziali

Due sezioni temporaneamente ospitate alla primaria De Amicis durante i lavori di consolidamento delle fondamenta

Saranno formalmente consegnati domani, mercoledì 10 dicembre, i lavori della scuola d’infanzia Il Volo, che sarà oggetto di un importante intervento di manutenzione straordinaria. Le opere, che riguardano principalmente il consolidamento dell’apparato fondale dell'immobile, proseguiranno nei prossimi mesi con l’obiettivo di riconsegnare la scuola prima dell’avvio del prossimo anno educativo, per settembre 2026.

L’intervento, per un investimento da parte dell’Amministrazione di 250 mila euro, è stato reso possibile grazie al temporaneo trasferimento di due sezioni nella vicina Scuola Primaria De Amicis, in alcuni spazi al piano terra inutilizzati che, dopo alcuni interventi di adeguamento da parte dell’Amministrazione, sono stati messi a disposizione dei bambini e delle bambine de “Il Volo”.