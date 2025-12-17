Rimini: scuole, luce e riqualificazione del lungomare. Investimenti per 94 milioni

Investimenti per il futuro della città e stop al degrado

Via libera dalle Commissioni consiliari alla parte investimenti del bilancio di previsione 2026-2028. Per il prossimo anno il Comune mette in campo 94 milioni di euro destinati a opere pubbliche e rigenerazione urbana, con un forte focus sulla fascia turistica e sui servizi essenziali.

Tra gli interventi di maggior peso la nuova piazza Marvelli, sopra al parcheggio interrato da 300 posti, per un investimento di 7,2 milioni di euro, pronta per l’estate 2026. Avanzano anche i progetti della strategia Atuss: 6,2 milioni per il collegamento tra il Ponte di Tiberio e il Ponte della Resistenza e 2,5 milioni per il Parco del Mare a San Giuliano. Confermato il completamento del Psbo per 1,5 milioni.

Oltre 2 milioni saranno destinati all’edilizia scolastica e 2,5 milioni al potenziamento della pubblica illuminazione, con un risparmio energetico stimato fino al 60%. In programma anche demolizioni e riqualificazioni lungo la costa, dall’ex Colonia Enel alle strutture dismesse di Miramare. Stanziati infine 400mila euro per i cimiteri.