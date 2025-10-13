Rimini, seminari di formazione su controllo di gestione per commercialisti
La Fondazione dei dottori commercialisti organizza due incontri al Centro Congressi SGR su marginalità di commessa e processi aziendali, con applicazioni pratiche
Sono dedicati al controllo di gestione i due seminari di formazione promossi dalla Fondazione dei dottori commercialisti ed esperti contabili della provincia di Rimini. Entrambi gli appuntamenti si svolgeranno al Centro Congressi SGR di Rimini.
Giovedì 16 ottobre, dalle 15.00, sul tema ‘Marginalità di commessa: analisi costi e punto di pareggio’ si approfondiranno i Fondamenti teorici e inquadramento metodologico con Applicazioni pratiche ed esempi numerici.
Giovedì 11 novembre sempre dalle 15.00 si parlerà di ‘Fondamenti e processi aziendali’ con la seconda parte dedicata ad applicazioni pratiche di previsioni di cassa.
Gli appuntamenti sono a cura di Blue Star Advice Srl.
L’iscrizione è prevista esclusivamente tramite portale www.fpcu.it