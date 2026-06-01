Rimini, settimana di grandi eventi: Achille Lauro, Federico Mecozzi e tanti festival diffusi

Musica, cultura, sport e spettacoli dal 2 al 7 giugno

L'eco delle due notti di Vasco Rossi non si è ancora spento sullo Stadio Romeo Neri, e Rimini è già pronta a scrivere un nuovo capitolo. La settimana che si apre con l'80° anniversario della Repubblica Italiana porta in dote un'altra grande anteprima nazionale: domenica 7 giugno sarà Achille Lauro a salire sul palco del Romeo Neri per il debutto assoluto negli stadi del suo nuovo progetto, "Comuni Immortali".

Ancora una volta, è Rimini la città scelta per dare il via a un tour destinato a segnare la stagione musicale italiana.

Ma il calendario della settimana è fitto di appuntamenti: dalla Biennale del mare alla cinquina del Premio Strega al Teatro Galli, dagli eventi del Mese delle Famiglie ai concerti della Sagra Musicale Malatestiana, fino alle notti dell'Area Settebello e a Federico Mecozzi al Parco degli artisti.

Una settimana in cui Rimini conferma, ancora una volta, di essere molto più di una capitale del divertimento estivo.

Martedì 2 giugno si festeggia l’80° anniversario della Repubblica Italiana. Le celebrazioni si svolgono in Piazza Cavour con alzabandiera, interventi istituzionali e consegna delle onorificenze, mentre la sera il Teatro Galli ospita il concerto della Banda Città di Rimini. Mercoledì 3 giugno, per Dialoghi sulla democrazia, ciclo di appuntamenti dedicati alla nascita della Repubblica italiana, si tiene l’incontro Mimmo Franzinelli che parla di ‘Amnistia Togliatti. Un colpo di spugna sui crimini fascisti’.



Domenica 7 giugno, una settimana dopo la "data zero" di Vasco Rossi, Rimini torna al centro della musica con il concerto di Achille Lauro allo Stadio Romeo Neri. L’anteprima di “Comuni Immortali”, il nuovo progetto dell’artista, è il primo appuntamento negli stadi italiani e segna il debutto dal vivo dello spettacolo, dopo il grande successo ottenuto da Achille Lauro nel 2025.

Gli appuntamenti della Sagra Musicale Malatestiana continuano martedì 9 giugno alla Chiesa dei Servi dove si tiene un concerto d’organo di Matteo Messori, in dialogo con la voce mezzosoprano di Giulia Beatini. Un raffinato percorso musicale tra Ottocento e Novecento, arricchito da un omaggio a Wolf-Ferrari e influenzato dalla tradizione bachiana.

Sul fronte culturale, sabato 6 giugno il Teatro Galli ospita lo Strega Tour, con la presentazione della cinquina finalista del Premio Strega, uno tra i più prestigiosi riconoscimenti letterari italiani. Un’occasione unica per incontrare la narrativa contemporanea e riflettere sui temi e le storie che raccontano l’Italia di oggi, con la conduzione di Alessandro Ciacci.



Dal 4 al 6 giugno, a Rimini si tiene la Biennale del mare e dell’acqua, un ciclo di incontri, eventi e visite guidate alla scoperta di luoghi significativi della città con l’intento di valorizzare il patrimonio culturale, ambientale e marinaresco del territorio, promuovere le risorse naturali e rafforzare il legame tra la comunità, le sue acque e il mare. L’iniziativa nasce nell’ambito del Patto Blu dei Due Mari con la Città di Livorno e anticipa la Giornata Mondiale degli Oceani dell’8 giugno. In questo contesto, dal 3 al 7 giugno, i Palazzi dell’Arte ospitano “In fondo, il mare”, un’installazione immersiva che, attraverso suoni e immagini, racconta il legame profondo tra infanzia e mare. L’iniziativa fa parte del progetto PLUFF, dedicato ai più piccoli e alle famiglie, con esperienze artistiche e sensoriali. Alla sala dell’Arengo, il 7 giugno debutta anche “LàQua”, spettacolo premiato e pensato per bambini 0-3 anni, realizzato da Alcantara Teatro in collaborazione con il Coordinamento Pedagogico di Rimini e promosso dal Rimini Blue Lab. L’evento si intreccia con gli ultimi appuntamenti del festival FiloperFiloSegnoperSegno che anima gli spazi cittadini con spettacoli teatrali, workshop e performance.



Proseguono anche gli appuntamenti del Mese delle Famiglie che si concludono il 12 giugno. In particolare sabato 6 giugno al Centro per le famiglie si svolge l’iniziativa “Gioca Nonni", per una mattina di letture e piccoli laboratori per bambini/e tra i 4 e i 7 anni con gli anziani dei Centri di Incontro Territoriali.



Dal 5 al 7 giugno il Teatro degli Atti ospita il Cuore e Burlesque Festival, una rassegna internazionale dedicata all’arte del burlesque tra spettacolo, artigianato e cultura. Tre giorni di eventi tra competizioni, passeggiate fotografiche, workshop e il Gran Gala con artisti internazionali.

Dal 2 giugno inaugura la stagione estiva dell’Area Eventi Settebello a7b - Food & Live, con il concerto-evento ‘Bound for glory’, che celebra il ventesimo anniversario dell'album We shall overcome - The Seeger Sessions di Bruce Springsteen e la musica tradizionale americana.

Il 5 e 7 giugno prende il via anche il festival Altissime Voci, che unisce musica corale, arte e divulgazione scientifica, proponendo un percorso di ascolto e relazione tra essere umano e natura urbana.

Nel verde del parco Marecchia, il Parco degli Artisti di Vergiano di Rimini inaugura la nuova stagione estiva il 1° giugno con il concerto di Federico Mecozzi, accompagnato dalla sua consueta formazione di musicisti e dal Quartetto EOS, con il concerto “Traiettorie impercettibili”: l’omaggio che il violinista riminese, storico collaboratore di Ludovico Einaudi, dedica a Franco Battiato.

Sul fronte dello sport, lunedì 1° giugno la settimana si apre con iniziative dedicate ai giovani e allo sport urbano. Al Parco Fabbri si svolge “Indysciplinati”, un progetto gratuito che propone attività come skate, parkour, roller e breakdance, trasformando lo spazio pubblico in luogo di aggregazione e creatività. Parallelamente, fino al 2 giugno, il territorio ospita le sfide della Rimini Basket Cup, un torneo giovanile che vede la partecipazione di atleti provenienti da tutta Italia.

Le attività si spostano sul litorale con il Vela Day presso il Club Nautico, un'occasione per scoprire da vicino la navigazione con attività, uscite in mare per la Giornata organizzata dalla Federazione Italiana Vela (2 giugno), mentre tra Marina Centro e Viserbella proseguono le gare settimanali del Campionato di Foot Table, disciplina innovativa che anima la sabbia riminese.

Negli stessi giorni, la proposta sportiva si arricchisce con il Campionato di Serie B1 di tennis a Viserba e con il Memorial Nevio Giannini, una manifestazione dedicata agli appassionati del cicloturismo che attraversa le strade del territorio.



A completare il quadro, continua il cartellone di Cento Giorni in Festa, con eventi diffusi sul litorale da Miramare a Torre Pedrera. In particolare a Torre Pedrera, sabato 6 giugno, si svolge l’East Coast Festival, un raduno di auto e moto americane d’epoca con musica country, sfilate e intrattenimento sul lungomare.

Partono anche i mercatini serali lungo tutta la costa, mentre il 2 e 7 giugno al Giardino BIMBY di San Giuliano Mare prende il via Notti da protagonisti, spettacolo di arte varia con giovani talenti di Mondo REC tra musica, storytelling, giocoleria e il cortometraggio “Battito - Il Ritorno”.

Ecco tutti gli appuntamenti della settimana:





IN EVIDENZA





martedì 2 giugno 2026

piazza Cavour - Rimini centro storico

2 giugno - Festa Nazionale della Repubblica

Cerimonia ufficiale e concerto

La Festa della Repubblica commemora l'80° anniversario e per celebrare Rimini festeggia nel segno dell'apertura al territorio e alla cittadinanza.

>martedì 2 giugno 2026

piazza Cavour

ore 9.45 Raduno delle autorità, degli invitati e della cittadinanza

ore 10 Inizio cerimonia: Schieramento delle Forze Armate, delle Forze dell’Ordine e dei Corpi di Soccorso Pubblico, Alzabandiera, Lettura del messaggio del Presidente della Repubblica

Prolusione del Prof. Stefano Pivato, Storico

Consegna delle onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana e degli attestati di “Maestro del Lavoro

ore 21 - Teatro Amintore Galli, Piazza Cavour

Concerto della Banda Città di Rimini

Direttore Jader Abbondanza

Ingresso libero





dal 3 al 7 giugno 2026

Palazzi dell'Arte Rimini, piazza Cavour, 26 - Rimini centro storico

Pluff: In fondo, il mare - Làqua

Installazione e spettacolo Koreja – FiloperFiloSegnoperSegno: Eventi collaterali

Dal 3 al 7 giugno ai Palazzi dell’Arte, si tiene l'evento dal titolo In fondo, il mare: Un’installazione immersiva e interattiva dove oggetti, suoni e visioni danno corpo al mondo interiore delle bambine e dei bambini. Uno spazio dove sostare e ascoltare il "comune sentire" che ci lega al mare, riscoprendo quella meraviglia che trasforma una spiaggia in un universo intero. Ingresso libero.

LàQua invece arriva a Rimini domenica 7 giugno con un appuntamento speciale dedicato ai più piccoli. Lo spettacolo si svolge presso la Sala dell’Arengo con tre repliche alle 9:30, 11:00 e 16:30.

Ha ricevuto il Premio Eolo Awards 2024 come Miglior spettacolo dell’anno.

Dedicato ai piccolissimi (0-3 anni), LàQua è un canto polifonico che riecheggia la vita intrauterina. Un inno all’acqua che protegge, culla e accompagna i primi passi nel mondo. Attraverso la magia della voce e della lallazione, lo spettacolo trasforma la parola "acqua" in una melodia primordiale, celebrando il primo straordinario viaggio verso la vita.

Lo spettacolo è a ingresso gratuito su prenotazione al seguente link: https://docs.google.com/forms

Gli eventi fanno parte di “PLUFF - un percorso espressivo per bambini e bambine 0/6 anni e i grandi che li accompagnano” è realizzato da Alcantara Teatro in collaborazione con il Coordinamento Pedagogico di Rimini e promosso dal Rimini Blue Lab - un progetto del Comune di Rimini realizzato grazie ai Fondi europei della Regione Emilia-Romagna (FSE+ 2021-2027)”.

Info: www.filoperfilo.it/event/pluff/

da giovedì 4 a sabato 6 giugno 2026

Rimini, sedi varie

Biennale del Mare e dell’Acqua

La Città di Rimini propone la prima edizione della Biennale del Mare e dell’Acqua sul Mar Adriatico, in programma alla vigilia della Giornata Mondiale degli Oceani dell’8 giugno.

Promossa nell’ambito del Patto Blu dei Due Mari con la Città di Livorno — e in continuità con la prima edizione realizzata sulla costa toscana nel maggio 2025 — l’evento riminese si propone come uno spazio aperto di confronto e collaborazione tra istituzioni, operatori, associazioni, per mettere in rete competenze, progetti e buone pratiche sui temi della tutela delle acque, del mare e delle coste, oltre che sull’economia blu.

La Biennale propone ai visitatori incontri, eventi e visite alla scoperta di luoghi significativi della città, con l’intento di valorizzare il patrimonio culturale, ambientale e marinaresco del territorio, promuovere le risorse naturali e rafforzare il legame tra la comunità, le sue acque e il mare.

Il programma si apre giovedì 4 giugno presso la Sala Ressi del Teatro Galli, con un pomeriggio di incontri dedicati alla qualità delle acque e al ruolo delle città costiere.

Venerdì 5 giugno la manifestazione si diffonde in diversi spazi: dal Mercato Ittico di Rimini, con una visita guidata alle prime ore del mattino, al Cinema Fulgor con proiezioni e incontri, fino alle esperienze sul territorio come le visite al Faro di Rimini e alla Cava Incal System (area naturale protetta Natura 2000). La giornata si arricchisce anche di attività legate all’ambiente fluviale nell’area del fiume Marecchia, offrendo una visione completa dell’ecosistema acqua.

Sabato 6 giugno il programma prosegue tra il Faro di Rimini e la Sala Ressi del Teatro Galli, con incontri dedicati al futuro della pesca e dell’acquacoltura. Le attività si estendono anche alla spiaggia (Bagno 26) con laboratori scientifici, mentre il Cinema Fulgor ospita proiezioni cinematografiche dedicate al mare. A completare il calendario, una serie di eventi collaterali diffusi in varie sedi della città, tra installazioni, spettacoli, podcast e incontri, arricchiscono la Biennale con linguaggi contemporanei e prospettive multidisciplinari, trasformando Rimini in un grande laboratorio aperto sul mare e sull’acqua.

Info: www.riminibluelab.it

da venerdì 5 a domenica 7 giugno 2026

Teatro degli Atti, via Cairoli, 42 - Rimini centro storico

Cuore e Burlesque Festival di Rimini

Rimini ospita la seconda edizione del Rimini Cuore e Burlesque Festival, una rassegna dedicata all’arte del burlesque internazionale. L’evento, patrocinato dal Comune di Rimini e dal Comitato Provinciale AICS, nasce con l'obiettivo di promuovere un’esperienza inclusiva e accessibile, celebrando le diverse sfumature di questa forma d'arte. Performer, allievi e appassionati si ritrovano a Rimini, con l'obiettivo di valorizzare l'arte performativa e contestualmente promuovere la discussione sul valore sociale e culturale della parità di genere.

La manifestazione prende il via nella serata di venerdì 5 giugno con l'apertura del mercatino tematico dedicato all’artigianato e al burlesque. I visitatori potranno esplorare una selezione di creazioni uniche, che spaziano da costumi colorati ad accessori originali. Alle 21:00, il palco si anima con la gara dei talenti emergenti provenienti da tutto il mondo, per incoronare “Mx Rimini Burlesque”, una performance che coniuga eleganza e stile.

Sabato 6 giugno, alle 10:00, si apre “Showgirls Downtown”, una passeggiata fotografica che vuole essere un omaggio al circo felliniano e al centro storico riminese. L'appuntamento principale è fissato per le ore 21:00 con il "Gran Gala & Stars Night", un evento che vede protagonisti artisti di fama internazionale. La serata si conclude a partire dalle ore 23:50 con un after party con musica e convivialità.

Domenica 7 giugno, dedicata a formazione e socializzazione, propone workshop dalle 10:30 alle 12:00, dove i partecipanti possono imparare tecniche e condividere passioni. La giornata si conclude alle 17:00 con un Beach Party al Cabana Beach (bagno 28), un momento di divertimento, musica e relax sulla spiaggia, per salutare in allegria tre giorni ricchi di cultura, arte e divertimento.

Un’occasione per vivere l’arte del burlesque, integrando spettacolo, cultura e artigianato.

Ingresso a pagamento (biglietti su LiveTicket) Info: https://cuoreeburlesquefestival.com/

sabato 6 giugno 2026

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico

Strega Tour

Quest'anno Rimini ospita la cinquina finalista del premio Strega, uno dei più prestigiosi premi letterari italiani.

Giunto all’80ª edizione, è da sempre indice degli umori dell’ambiente culturale e dei gusti letterari degli italiani, un invito per i lettori italiani a leggere sé stessi, la loro storia e il loro presente attraverso lo specchio della narrativa contemporanea.

A condurre la serata è Alessandro Ciacci.

Ore 21 Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti Info: www.premiostrega.it

domenica 7 giugno 2026

Stadio Romeo Neri – Rimini

Achille Lauro live

Anteprima del progetto live 'Comuni immortali'

Rimini si conferma ancora una volta scenario privilegiato per i grandi eventi musicali che caratterizzeranno la prossima stagione estiva. Domenica 7 giugno 2026, lo Stadio Romeo Neri ospita infatti l'anteprima del nuovo progetto live di Achille Lauro, intitolato "Comuni Immortali".

Questa data segna l'avvio del primo tour che l'artista romano porterà sui palchi dei principali stadi italiani, toccando successivamente lo Stadio Olimpico di Roma (10 giugno) e lo Stadio San Siro di Milano (15 giugno). L'appuntamento riminese si tiene inoltre una settimana dopo la "data zero" che vedrà Vasco Rossi salire sullo stesso palco.

Il successo di Achille Lauro nel 2025 è stato straordinario, con singoli come "Amore Disperato" (Platino) e "Incoscienti giovani" (Platino) — quest'ultima tra le canzoni più ascoltate su Spotify.

L'anteprima a Rimini offre l'occasione per vivere l'esordio di questo attesissimo nuovo spettacolo dal vivo.

Ore 21 Ingresso: a pagamento Info: www.friendsandpartners.it/artisti/achille-lauro

martedì 9 giugno 2026

Chiesa dei Servi, piazzetta dei Servi, 1 - Rimini centro storico

Matteo Messori organo

Sagra Musicale Malatestiana - Concerti d'Organo

Omaggio ad Ermanno Wolf-Ferrari nel 150mo della nascita

L’excursus proposto da Matteo Messori e Giulia Beatini sull’organo Tamburini della Chiesa di Santa Maria dei Servi si sviluppa come un dialogo tra voce e organo tra Ottocento e Novecento, attraverso musiche di Fauré, Rheinberger e Reger.

Accanto ai brani vocali, il programma è arricchito da una selezione di composizioni organistiche di Ermanno Wolf-Ferrari, recentemente riscoperte e incise dallo stesso Messori.

Particolare rilievo assume l’influenza di Johann Sebastian Bach sul compositore, mediata anche dagli insegnamenti di Rheinberger, che segna profondamente il suo linguaggio musicale.

Questa eredità si manifesta soprattutto nell’uso del contrappunto e della fuga, presenti già nelle sue prime esperienze giovanili.

Le opere di Wolf-Ferrari rivelano infatti una forte adesione alle suggestioni poetiche e spirituali del linguaggio bachiano, rara e significativa tra fine Ottocento e inizio Novecento.

Ore 21.30 Ingresso gratuito senza prenotazione Info: www.sagramusicalemalatestiana.it/2026/matteo-messori-organo

IL CALENDARIO GIORNO PER GIORNO

5 giugno 2026

Ex Cinema Astoria, viale Euterpe, 15 – Rimini

Ritorno all'Astoria

Il programma di eventi all’ex cinema Astoria si caratterizza per la sua varietà, offrendo incontri che spaziano dall’artigianato, al movimento, alla narrazione, all’improvvisazione e alle attività creative per bambini. Gli appuntamenti della settimana:

>venerdì 5 giugno

20:00 – 22:00 JAM_incontri di improvvisazione_L'Arbre à Palabres APS

Info: www.facebook.com/RitornoAllAstoria ?



fino a domenica 7 giugno 2026

Rimini, sedi varie

Filo per Filo, Segno per Segno

Torna tra Rimini e Santarcangelo la nona edizione del festival del teatro e delle arti per le nuove generazioni a cura di Alcantara Teatro. Come di consueto, oltre agli spettacoli che vedranno salire sul palco oltre 150 ragazze e ragazzi del laboratorio stabile, il Festival ospita nomi preminenti del panorama teatrale italiano che portano in scena allestimenti sorprendenti animando anche gli spazi non teatrali del territorio. Una serie ricchissima di appuntamenti adatti a un pubblico intergenerazionale, in grado di coinvolgere adulti e ragazzi e di fari scoprire l’inconsueto nel nostro quotidiano. Il tema portante del 2026 è, infatti, CONFINI: la riflessione riguarda sia i confini geopolitici e naturali sia i confini personali e psicologici. Un percorso fisico e geografico, ma anche emotivo e poetico; riguardo al nostro territorio, lo sguardo va dal mare fino alla montagna, dando identità ad un territorio molto variegato e fortemente legato.

Il festival a Rimini si svolge nei palchi ormai storici come il Teatro degli Atti, l’ex Cinema Astoria, la Grotta Rossa. Spazi come Piazza Cavour, la Biblioteca Gambalunga, il CEIS. In particolare, la riapertura al pubblico della Chiesa della Crocina rappresenta un momento davvero unico per ricondividere tale spazio storico di Rimini.

Il programma si suddivide in tre sezioni: Al mondo voglio dire, Paesaggi Creativi, e Giardini Segreti. Spazia dagli spettacoli realizzati dalle ragazze e dai ragazzi del laboratorio stabile, a momenti di condivisione e riflessione sulla pedagogia e workshop, fino al ricchissimo calendario di spettacoli dedicati ad adulti e ragazzi con nomi tra i più interessanti del panorama teatrale italiano.

Gli appuntamenti della settimana su: www.filoperfilo.it



fino al 12 giugno 2026

Sedi varie – Rimini

Il Mese delle famiglie

E' giunto alla sua terza edizione il Mese delle Famiglie, evento promosso dall’Assessorato al Welfare del Comune di Rimini nell’ambito del progetto “Tante famiglie, una città”.

Tema centrale dell’edizione 2026 sarà “l’accoglienza in famiglia”, interpretata attraverso una particolare chiave di lettura, quella del tempo, inteso come tempo di cura, tempo di responsabilità condivisa, ma anche come tempo dedicato alle relazioni con l'altro, per attraversare insieme le difficoltà e generare nuove forme di comunità. Tra gli appuntamenti della settimana:

>sabato 6 giugno ore 9.30

Centro per le famiglie – Rimini centro storico

Letture e piccoli laboratori di "nonne" e "nonni"

Un iniziativa che ha l'intento di mettere in relazione bambini e bambine da 4 a 7 anni, accompagnati da un adulto, con gli anziani dei Centri di Incontro Territoriali.

Nelle tue mani - Storie piene di colori: Letture e piccoli laboratori di "nonne" e "nonni"

Durante l'evento sono proposte le storie narrate dai "nonni" e dalle "nonne" e c'è la possibilità di partecipare ad un piccolo laboratorio. Ingresso libero su prenotazione.

Programma completo su: www.comune.rimini.it/amministrazione/documenti-e-dati/documento-tecnico-di-supporto/tante-famiglie-una-citta-mese-delle

Info: Info 0541.793860 - https://www.facebook.com/centrofamiglierimini/



dal 27 maggio fino a settembre 2026

Spiaggia di Rimini, Bagni 42, 53 e 54, 60 di Marina Centro e Bagno 53 Viserbella

1° Campionato Foot Table Città di Rimini

La spiaggia di Rimini ospita, fino a settembre, la prima edizione del Campionato di Foot Table, l'innovativa disciplina che sta conquistando il litorale. L'evento, governato dalla International Federation of Foot Table (World Foot Table), si articola in un fitto calendario di appuntamenti distribuiti tra Marina Centro e Viserbella:

Marina Centro: 11 date ogni MERCOLEDI' dedicate alla modalità "Giallo" (torneo con rotazione dei partner).

Viserbella: 7 date a coppie fisse ogni LUNEDI' e 3 date riservate alla categoria Over 40.

La competizione non è solo un momento di sport e intrattenimento estivo, ma una vera e propria sfida agonistica: il ranking ufficiale servirà infatti a premiare il "Re di Rimini" e a selezionare i migliori atleti che rappresenteranno il territorio nei prossimi Campionati Nazionali e Internazionali. Un'occasione per scoprire dal vivo uno degli sport più dinamici e spettacolari della stagione balneare 2026.

Info: https://www.instagram.com/foot_table_rimini/





da giugno a inizio settembre 2026

Rimini e Frazioni Balneari da Torre Pedrera a Miramare

Cento Giorni in Festa

Eventi per tutta l'estate a cura dei Comitati Turistici

Decine di piccoli e grandi appuntamenti che ogni sera animano le piazze, le viuzze e soprattutto il lungomare da Torre Pedrera a Miramare, valorizzando la cultura dell’ospitalità e facendo leva sull’identità tradizionale del territorio. A cura dei Comitati turistici di Rimini.

Ingresso libero

fino a lunedì 1 giugno 2026

viale Vespucci - Rimini Marina Centro

Fiera di Primavera

Assovespucci ETS propone una mostra mercato di artigianato artistico tradizionale, antiquariato, vintage con intrattenimento musicale sulla passeggiata di viale Vespucci.

Orario: dalle 9 alle 24



lunedì 1° giugno 2026

Parco Fabbri, via Bramante, 3 – Rimini

Indysciplinati

Riprendono gli appuntamenti di Indysciplinati, il progetto che porta sport alternativi, movimento, cultura urbana ed educativa di strada nei luoghi di incontro dei ragazzi e delle ragazze.

L’iniziativa, gratuita e rivolta ad adolescenti e giovani, torna in questa nuova annualità con una serie di incontri all’aperto pensati per offrire occasioni di aggregazione positiva, partecipazione e protagonismo giovanile attraverso linguaggi vicini alle nuove generazioni.

Skate, parkour, roller, balance board e breakdance diventano strumenti per incontrarsi, sperimentare, stare insieme e vivere gli spazi pubblici in modo attivo e creativo.

Indysciplinati si inserisce nell’ambito del progetto Comunità in Movimento, approvato e finanziato nell’ambito del Piano di Zona per la Salute e il Benessere Sociale - PAA 2025, e nasce dal lavoro di rete tra realtà sportive, educative e territoriali. Il progetto promuove lo sport come strumento di prevenzione, inclusione sociale, benessere e connessione con la comunità.

Gli appuntamenti sono condotti da associazioni sportive specializzate nelle diverse discipline e nell’attività educativa.

Orario: dalle ore 17 alle ore 19 Ingresso gratuito Info: 329 6424881 [email protected]



fino al 2 giugno 2026

Rimini, sedi varie

Spiagge di Rimini Basket Cup

Torneo estivo di Basket giovanile che si svolgera' nelle citta' marinare di Rimini e Riccione.

Nel weekend festivo del 2 Giugno le numerosissime societa' provenienti da tutta Italia si sfideranno nelle accoglienti palestre di Rimini e Riccione.

Info: www.facebook.com/p/Spiagge-di-Rimini-Basket-Cup





sabato 2 giugno 2026

piazza Tre Martiri - Rimini centro storico

Artigiani al Centro

Appuntamento con arte, creatività, design e soprattutto tante idee e voglia di fare, di creare e di inventare.

Una domenica al mese e non solo, artigiani, creatori e aspiranti designer vi attendono per mostrarvi ciò che la loro passione e il loro estro possono materializzare utilizzando legni, metalli, tessuti, filati, argilla e oggetti dimenticati.

Pezzi unici realizzati a mano, frutto di una continua ricerca e della capacità di creare con l'intelletto, con la fantasia e con il cuore!

Orario: dalle 9.30 alle 19.00 Ingresso libero Info: www.facebook.com/artigianialcentro





martedì 2 giugno 2026

Club Nautico, Largo Boscovich, 10 – Rimini

Vela Day e amico mare

A cura del Club Nautico

Numerose attività, uscite in mare e puro divertimento dalle 9.00 alle 17.00.

Giornata organizzata dalla Federazione Italiana Vela per avvicinare piccoli, a partire dai 6 anni, e grandi al mondo velico. Classe FIV e attività di parasailing.

Info: 0541 26520 www.facebook.com/clubnauticorimini1933

2, 7 giugno 2026

Giardino BIMBY, viale Ortigara, 35 - Rimini San Giuliano

Notti da protagonisti

Uno spettacolo di arte varia che vede coinvolti i giovani talenti di Mondo REC tra musica dal vivo, storytelling, giocoleria e proiezioni. Al centro della serata anche lo short film "Battito – Il Ritorno", realizzato dai ragazzi e ambientato a Rimini: un racconto di crescita, amicizia e riscatto.

Ore 21.15 Ingresso libero Info: www.facebook.com/mondorec

2, 5, 6, 7, 8 giugno 2026

Area Settebello, via Roma, 70 – Rimini

a7b - Area Eventi Settebello

L’Area Settebello inaugura la sua programmazione con una serie di appuntamenti dedicati alla musica, alla danza e alla convivialità.

Si parte il 2 giugno con Bound for Glory, un concerto collettivo che omaggia la tradizione folk americana attraverso le canzoni di Bruce Springsteen e dei grandi autori statunitensi, seguito dal live acustico di Mike Noegraf, capace di fondere folk e spirito punk in una performance coinvolgente (5 giugno).

Il weekend prosegue il 6 giugno con il Free Message Trio, che porta sul palco il calore del soul e dell’R&B anni ’70 reinterpretando grandi classici, e con Il filo invisibile, uno spettacolo di danza corale che racconta legami e connessioni umane attraverso il movimento (7 giugno).

La rassegna si chiude l'8 giugno con una Game Night all’aperto, dedicata al gioco e alla socialità.

Durante tutte le serate è attiva l’Area Food a7b, con proposte gastronomiche pensate per ogni momento, dall’aperitivo alla cena.

Orario: alle 21; il 2 giugno ore 19.30; il 7 giugno ore 19

Info: 345 5784423 www.facebook.com/areasettebello

mercoledì 3 giugno 2026

Sala della Cineteca, via Gambalunga, 27 - Rimini centro storico

Dialoghi sulla democrazia. Nascita della Repubblica

A ottant’anni dalla nascita delle istituzioni democratiche nel nostro Paese (1946-1948), l’Istituto per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea della provincia di Rimini e la Bilioteca Gambalunga propongono un ciclo di lezioni magistrali rivolte all’intera cittadinanza in cui riflettere su alcuni aspetti storici nodali alle origini della nostra Repubblica, a partire dall’interrogativo sulle conseguenze per il nostro Paese, e più in generale per l’Europa, dell’essere usciti da una guerra segnata dalla violenza dei massacri nazifascisti e dei bombardamenti aerei angloamericani. L’appuntamento della settimana:

>mercoledì 3 giugno, ore 17.30, Sala della Cineteca

Mimmo Franzinelli. L'amnistia Togliatti. Un colpo di spugna sui crimini fascisti

Ore 17.30 Info: 0541 24730; 0541 704488 https://bibliotecagambalunga.it/

5 e 7 giugno 2026

Rimini

Altissime Voci

un festival che unisce musica corale, arte e divulgazione scientifica, proponendo un percorso di ascolto e relazione tra essere umano e natura urbana. Al centro del progetto c’è il canto – ispirato alle voci dei rondoni – come strumento per riscoprire il legame tra terra e cielo e per sviluppare una maggiore consapevolezza della biodiversità che abita la città. Primi appuntamenti:

Venerdì 5 giugno 2026 – ore 19 Hotel Belvedere Spiaggia, Viserba di Rimini

Conferimento della Prima Targa “Hotel Amico dei Rondoni”

Domenica 7 giugno 2026 – ore 18.30

Evento inaugurale per la Giornata Mondiale dei Rondoni

La poesia del cielo vivo sopra la città: Camminata urbana con osservazione dei rondoni. Prenotazione al 389 0570107 (Whattsapp). Il luogo dell'appuntamento sarà comunicato al momento della prenotazione.

Il Festival è patrocinato dalla Lipu (Lega Italiana Protezione Uccelli), con il contributo di Aerco (Associazione Emiliano Romagnola Cori), organizzato attraverso la collaborazione tra due realtà associative fondate dalla cantante lirica Arianna Lanci: l’Ensemble Vocale Canòpea e Monumenti Vivi Rimini.

sabato 6 giugno 2026

via San Salvador (altezza bagno 64) - Rimini Torre Pedrera

East Coast Festival: raduno di auto e moto americane d'epoca a Torre Pedrera

Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico

Il lungomare di Torre Pedrera si trasforma in un vero e proprio angolo d’America in occasione dell’East Coast Festival.

A partire dalle ore 15:00, l’evento offre un’esperienza unica all’insegna dello stile americano, tra motori, musica e divertimento.

Il pubblico può ammirare le auto americane, Harley-Davidson e moto custom, protagoniste anche di una suggestiva sfilata sul lungomare.

Non manca l’intrattenimento, con DJ set e musica country a cura dei Wild Angels Romagna, accompagnati da coinvolgenti momenti di country dance.

Durante tutta la giornata è possibile gustare proposte di food & drink.

Orario: dalle 15 alle 21 Ingresso libero Info: www.facebook.com/eastcoastfestivaltorrepedrera/

domenica 7 giugno 2026

Viserba di Rimini, Via Paolo Marconi 78

Campionato di Tennis Serie B1 Maschile a Viserba

Il Tennis Club Viserba ospita gli incontri casalinghi validi per il campionato nazionale diSerie B1 maschile. Il torneo vede la partecipazione di sette squadre e si articola in una fase a gironi che prevede tre match in casa e tre in trasferta. L’evento rappresenta un appuntamento sportivo di rilievo per il territorio, portando sui campi locali atleti di alto profilo tecnico, con classifiche nazionali comprese tra 2.1 e 2.2 e frequenti esperienze nel circuito internazionale.

Le giornate di gara si svolgeranno secondo il calendario nazionale, con l'esordio fissato per il 19 contro il Ct Napoli. Al termine della fase a gironi, le prime tre classificate accederanno ai play-off per la promozione, mentre le squadre posizionate al quinto e sesto posto disputeranno i play-out per mantenere la categoria. L’ultima classificata retrocederà direttamente in Serie B2.

Il circolo di Viserba punta al mantenimento della categoria schierando una formazione che unisce giocatori esperti e giovani promesse del vivaio locale, pronti a confrontarsi con formazioni provenienti da città come Rovereto, Napoli e Catania.

Ore 10 Info: 0541 738584 www.fitp.it/media/FIT/Federtennis/Tornei_e_Classifiche

domenica 7 giugno 2026

Fermata Est (Luogo di partenza), altezza Bagno 50 – Rimini

XII° Memorial Nevio Giannini

Manifestazione cicloturistica (Rimini - Verucchio - Bellaria- Santarcangelo) giunta alla XII° edizione, con partenza alla francese dalle ore 8.00.

Orario: Ritrovo alle ore 7.30; Partenza alle ore 8 Ingresso a pagamento su iscrizione

Info: 338 6364548 www.uisp.it/rimini

domenica 7 giugno 2026

Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 - Rimini Borgo San Giuliano

Rebuilding

Versione originale con sottotitoli italiani

Il Cinema Tiberio propone in prima visione, il film Rebuilding, di Max Walker-Silverman con Josh O’Connor, Meghann Fahy, Amy Madigan, Lily LaTorre e Kali Reis.

Opera seconda di un autore che nel 2022 aveva già incuriosito al Festival di Sundance (dove è stata presentata anche questa sua nuova opera) con “A Love Song”.

La proiezione di domenica 7 giugno è in versione originale con sottotitoli in italiano.

Ore 21 Ingresso a pagamento Info: www.cinematiberio.it/eventi/rebuilding/



dall’8 giugno all’11 settembre

Club Nautico, Largo Boscovich, 10 – Rimini

La scuola di mare

Il Club Nautico Rimini, attivo da oltre 93 anni, si dedica a insegnare ai bambini e ragazzi il rispetto del mare e dello sport, promuovendo valori come sicurezza, ambiente e vita all’aria aperta.

Quest’anno, la Scuola di Mare è stata intitolata a Lino Mazza, storico membro e figura di riferimento del club e del porto di Rimini, che ha incarnato e trasmesso valori come rispetto del mare, competenza e passione. La scuola, riconosciuta da diverse federazioni sportive, offre attività per giovani dai 6 ai 16 anni, tra cui vela, windsurf, SUP, canoa, motonautica e pesca ricreativa, svolte in mare, spiaggia e presso la sede del club.

L’obiettivo è far conoscere il mare, sviluppare autonomia, responsabilità e amicizie, in modo sicuro e consapevole, attraverso programmi pensati per ogni fascia d’età.

Ingresso a pagamento Info: www.cnrimini.com/la-scuola-di-mare/

MERCATINI ESTIVI

fino all’11 settembre 2026

Rimini

Mercatini estivi e Sagre locali

Cento giorni in festa





Marina centro:

Sagra estiva di artigianato artistico

Rimini, viale Vespucci

Ogni giovedì dalle 18 alle 24 - dal 4 giugno al 10 settembre 2026

Con musica e intrattenimento

Torre Pedrera:

'Mercatorre', mostra mercato dell'artigianato e dell'antiquariato locale

via Tolmetta (e parte di via Brava fino a via Harar)

Ogni lunedì dalle 19.00 alle 23.00 - dal 1° giugno al 14 settembre 2026

'Mercamare' mostra mercato dell'artigianato e dell'antiquariato locale

Lungomare, via San Salvador

Ogni venerdì dalle 19.00 alle 23.00 - dal 5 giugno al 4 settembre 2026

Mercabimbi, il mercatino dei bambini

piazza Sacchini

22 giugno - 13 luglio e 24 agosto 2026

Viserba:

'Mercatino degli Artigiani'

Piazza Pascoli

Ogni martedì dalle 18 alle 23.30 - dal 2 giugno all'8 settembre 2026

Viserbella:

'Viserbella Street Market'

via Porto Palos tra i bagni 43 e 47

Tutti i giovedì dalle 20.00 alle 24 - dal 28 maggio all'10 settembre 2026

Rivabella:

Mostra dell'artigianato 'Hand Made. Con le Mani’

piazzale Adamello

Ogni venerdì dalle 18 alle 23,30 – dal 12 giugno al 4 settembre 2026

Marebello:

Mercatino di artigianato e collezionismo

Ex Colonia Enel

Ogni mercoledì dalle 17 alle 24 - dal 17 giugno al 9 settembre 2026

Rivazzurra:

Art'Ingenio - Fiera dell'artigianato e collezionismo

Mostra mercato dell'artigianato, hobbistica e collezionismo

viale Mantova

Ogni lunedì dalle 17 alle 24 - dall'8 giugno fino al 7 settembre 2026 e dal 30 maggio al 1° giugno

Bancarelle al mare - Sagra dei mestieri

Mostra mercato dell'artigianato, hobbistica e collezionismo

Ex Colonia Enel

Ogni venerdì dalle 17 alle 24 – dal 19 giugno fino all'11 settembre 2026

Bellariva:

Mostra mercato dell'artigianato, hobbistica e collezionismo

piazzale Gondar

Ogni domenica dalle 17 alle 24 - dal 28 giugno al 30 agosto 2026

Miramare:

'Fiera mercato artigianale di Miramare'

Lungomare Spadazzi

Ogni martedì dalle 16.30 alle 23.30 - dal 2 giugno all'8 settembre 2026

con musica e intrattenimento dalle 21 alle 23

'La Fiera di Miramare', mercatino tradizionale

viale Oliveti - lato mare

Ogni giovedì dalle 17 alle 24 - dal 4 giugno al 10 settembre 2026

'Festa dei Balocchi', mercatino dedicato ai bambini dai 5 ai 12 anni di giochi appartenenti alla loro infanzia

viale Oliveti - lato mare

Ogni lunedì dalle ore 18 - dal 15 giugno al 31 agosto 2026

Tutti gli aggiornamenti sul sito www.riminiturismo.it



