Rimini Shopping Night, estate da record nel centro storico

Chiusa l’edizione 2026: tra 150 e 180 attività coinvolte e una crescita del pubblico, con una presenza sempre più significativa di turisti stranieri

Si è conclusa con l'ultimo appuntamento di mercoledì 26 agosto l'edizione 2026 della Rimini Shopping Night, che per tutta l'estate ha animato il centro storico trasformando il mercoledì sera in un appuntamento dedicato non soltanto allo shopping, ma anche alla cultura, alla musica, all'intrattenimento e alla scoperta della città.

Il bilancio tracciato al termine della manifestazione è positivo e restituisce l'immagine di un evento ulteriormente cresciuto rispetto al 2025, capace di consolidare il proprio rapporto con i riminesi e, allo stesso tempo, di intercettare in maniera sempre più significativa il pubblico turistico. Complessivamente sono state circa 150-180 le attività coinvolte, tra negozi, boutique, botteghe, pubblici esercizi, bar e ristoranti, che con le aperture prolungate hanno contribuito a rendere vivo il cuore della città fino a tarda sera.

La Rimini Shopping Night, coordinata da CNA Rimini, si è svolta con il sostegno del Comune di Rimini, Assicoop Romagna Futura, Banca Malatestiana e Vernocchi Auto e con la collaborazione dell'Associazione Albergatori di Rimini e Produciamo Romagna. Una rete di soggetti che ha permesso di costruire un progetto diffuso, nel quale il commercio è diventato il punto di partenza per mettere in relazione le diverse anime del centro storico.

Non soltanto acquisti, dunque. Durante i mercoledì estivi le vie e le piazze del centro sono state attraversate da un pubblico numeroso, con musica in diversi angoli della città, spettacoli, mostre, tour culturali, iniziative e occasioni di incontro. A completare la proposta anche l'apertura dei musei cittadini, gratuiti per i residenti, che ha contribuito a rafforzare il rapporto tra la Shopping Night e il patrimonio storico e culturale di Rimini.

Un insieme di proposte che ha permesso di creare, appuntamento dopo appuntamento, un clima di festa diffuso in tutto il centro storico, invitando le persone non semplicemente a entrare nei negozi, ma a vivere la città nel suo complesso: passeggiare tra le vie, fermarsi nei locali, visitare una mostra o un museo, partecipare a un tour culturale, ascoltare musica e riscoprire piazze e luoghi simbolo del centro.

Tra gli elementi più significativi dell'edizione appena conclusa c'è stato il notevole incremento della presenza di visitatori stranieri. Un dato percepito con chiarezza dagli operatori durante le diverse serate e che rappresenta uno degli aspetti sui quali continuare a lavorare. La collaborazione con il sistema dell'accoglienza ha infatti permesso di far conoscere maggiormente l'iniziativa anche ai turisti presenti sulla costa, proponendo il centro storico come una delle esperienze da vivere durante il soggiorno a Rimini.

“La Shopping Night conferma la propria funzione di strumento di valorizzazione economica e turistica della città. L'apertura prolungata di negozi, boutique, botteghe storiche, pubblici esercizi e ristoranti favorisce la frequentazione del centro e genera opportunità che non riguardano esclusivamente le singole attività aderenti, ma coinvolgono una filiera più ampia fatta di commercio, ristorazione, cultura, servizi e accoglienza. Iniziative come queste sottolineano il valore sociale e comunitario di chi fa impresa e attività commerciale sana. Un negozio aperto è un bene per tutta la città” commenta il sindaco Jamil Sadegholvaad.

L'esperienza maturata nel 2026 ha confermato inoltre quanto la dimensione dal vivo, la qualità delle relazioni e la possibilità di vivere contemporaneamente più esperienze rappresentino elementi centrali per il futuro del commercio urbano. In questa prospettiva lo shopping non viene considerato come un momento isolato, ma entra a far parte di un'esperienza complessiva della città, nella quale acquistare, incontrarsi, conoscere il territorio e trascorrere una serata diventano elementi dello stesso percorso.

«Il bilancio che possiamo tracciare al termine di questa edizione è sicuramente positivo. La Rimini Shopping Night è cresciuta ulteriormente e ha dimostrato ancora una volta che il commercio è un elemento fondamentale della vitalità del centro storico – sottolinea Davide Ortalli, direttore di CNA Rimini – Parliamo di circa 150-180 attività coinvolte e di serate che hanno visto una partecipazione importante. Ma il valore dell'iniziativa va oltre i numeri: significa creare movimento, mettere in rete le imprese e costruire occasioni nelle quali cittadini e turisti possano vivere il centro storico. È un progetto che mette al centro le attività economiche e il loro ruolo nell'identità e nell'attrattività della città. La crescita rispetto al 2025 ci incoraggia a proseguire su questa strada e a lavorare per rafforzare ulteriormente questa esperienza».

Una crescita riscontrata direttamente anche dagli operatori commerciali. «Quest'anno abbiamo visto un centro molto vivo praticamente in tutti gli appuntamenti e abbiamo percepito chiaramente una crescita rispetto alla scorsa edizione – conferma Andrea Serafini, titolare del negozio Camden e tra gli organizzatori della Rimini Shopping Night –. Un aspetto che ci ha colpito particolarmente è stato l'aumento dei turisti stranieri. Significa che la Shopping Night riesce sempre di più a raggiungere anche chi soggiorna sulla costa e a portarlo nel cuore della città. La forza della manifestazione è proprio questa: chi arriva in centro trova i negozi aperti, ma trova anche musica, mostre, cultura, locali e un'atmosfera di festa diffusa. Non si viene soltanto per fare shopping, si viene per trascorrere una serata e vivere Rimini».