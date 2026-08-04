Rimini Shopping Night, il centro si accende: negozi aperti e tanti eventi

Musica, mostre, cinema all'aperto e visite guidate: torna il mercoledì sera promosso da Cna per vivere il cuore della città fino a tardi

Le vetrine restano illuminate, le piazze si riempiono di musica e il centro storico si trasforma in un grande salotto all'aperto. Torna mercoledì la Rimini Shopping Night, l'iniziativa promossa da CNA Rimini che, per tutta l'estate, invita cittadini e turisti a vivere il cuore della città tra shopping, cultura, spettacoli e intrattenimento.

L'appuntamento, sostenuto dal Comune di Rimini insieme ad Assicoop Romagna Futura, Banca Malatestiana, Vernocchi Auto e Federalberghi Rimini, punta a valorizzare il commercio di vicinato e a rendere il centro storico un luogo sempre più vivo anche nelle ore serali. Negozi, boutique, botteghe, bar e ristoranti resteranno aperti fino a tardi, offrendo un'occasione in più per passeggiare tra le vie del centro e scoprire le eccellenze del territorio.

Il programma della serata propone iniziative per tutte le età. Alle 21 l'Arena Francesca da Rimini ospiterà "Magia d'Operetta - Abbassa la tua radio", spettacolo della rassegna SGR Live a ingresso libero, mentre al Teatro Galli, alle 21.30, sarà protagonista La Magnifica Baroque Ensemble con Enrico Casazza nell'ambito della Sagra Musicale Malatestiana.

Spazio anche all'arte con "Notturno d'Arte", la visita guidata organizzata da Discover Rimini che accompagnerà il pubblico alla scoperta della mostra "Il Codice della Passione" al Museo della Città. Sempre alle 21, nel chiostro della chiesa di San Giuliano Martire, tornerà la rassegna "Esco in Scarana" con la proiezione del film Buffalo Bill di William A. Wellman, preceduta dall'anteprima del videoclip dedicato alla celebre canzone di Francesco De Gregori.

Per gli appassionati di cinema all'aperto, Agostiniani Cinema sotto le Stelle proporrà alle 21.30 il film I colori del tempo di Cédric Klapisch, mentre Piazza Ferrari tornerà a trasformarsi con "La Piazza Incantata", tra giochi di luce, musica, spettacoli e animazione per grandi e bambini.

Prosegue anche il ricco programma del Cartoon Club con le mostre dedicate a Spider-Man, Giorgio Cavazzano, Alma Sabatini e ai temi della Resistenza, distribuite tra Castel Sismondo e Museo della Città.

Mercoledì sera sarà inoltre possibile visitare gratuitamente, dalle 21 alle 23, il Museo della Città e la Domus del Chirurgo per cittadini e under 30, mentre saranno aperti in via straordinaria anche il Museo Fellini e Castel Sismondo.

Non mancheranno le visite guidate organizzate da Visit Rimini e Arte e Musei Italia, tra cui il Rimini City Tour, il percorso dedicato al Fellini Museum all'interno di Castel Sismondo e "Rimini Nascosta", itinerario serale tra gli angoli meno conosciuti del centro storico.

Spazio anche ai sapori con "La Magnèda" al Mercato Coperto, dove gli operatori cucineranno dal vivo piatti preparati con prodotti del mercato accompagnati da musica, mentre gli appassionati di sport potranno partecipare agli allenamenti gratuiti di Fluxo Summer al Ponte di Tiberio.

A completare il programma ci saranno i mercatini serali: in piazza Cavour torna "I Ricordi in Soffitta", dedicato ai bambini fino a 12 anni, mentre piazza Tre Martiri ospiterà "Artigiani al Centro by Night", con espositori e creazioni artigianali.