Rimini Shopping Night, mercoledì 2 settembre una serata extra in centro storico

Negozi aperti fino a tardi, musei gratuiti per riminesi e under 30, mostre, visite guidate, musica e iniziative

Dopo il grande successo degli appuntamenti dell’estate, la Rimini Shopping Night torna a illuminare il centro storico con una serata extra. Mercoledì 2 settembre il centro storico propone una nuova occasione da vivere tra negozi aperti fino a tardi, musei e mostre, visite guidate, musica e intrattenimento.

Un appuntamento straordinario, coordinato come sempre da CNA, che si aggiunge al calendario estivo della manifestazione e invita a riscoprire vie, piazze e luoghi culturali del centro storico in una suggestiva atmosfera serale.

A rendere ancora più speciale la serata contribuirà la consueta apertura dei musei cittadini fino alle ore 23, con la possibilità di visitare collezioni ed esposizioni temporanee prolungando l’esperienza della Shopping Night tra arte, storia e cultura.

Dalle ore 21 alle 23 sarà possibile visitare il Fellini Museum, il Museo della Città con la Domus del Chirurgo e i Palazzi dell’Arte. L’ingresso sarà gratuito per i cittadini riminesi e per le persone di età inferiore ai 30 anni.

Al Museo della Città prosegue la prestigiosa mostra Il codice della Passione. Bellini e Mantegna allo specchio, che pone a confronto due straordinari capolavori del Rinascimento italiano e offre uno sguardo approfondito sui rapporti culturali e artistici tra Rimini, Venezia e le grandi corti rinascimentali.

Al Palazzo del Fulgor, Rimini Express. Volti, fatti e visioni di una Riviera mai finita propone un intenso racconto fotografico firmato da Pasquale Bove. Attraverso immagini di personaggi celebri, eventi storici, fatti di cronaca e vita notturna, l’esposizione ripercorre oltre trent’anni di trasformazioni della Riviera romagnola.

Ai Palazzi dell’Arte, in piazza Cavour, continua Estate contemporanea, progetto espositivo che mette in dialogo le opere di sei protagonisti dell’arte contemporanea newyorkese con la ricerca pittorica dell’artista riminese Luca Giovagnoli. Un confronto tra esperienze internazionali e sensibilità legate al territorio, articolato nelle mostre Sailing to Byzantium: 6 Artists from New York e Summer Dream.

Le visite guidate della sera

L’appuntamento extra con la Rimini Shopping Night sarà anche l’occasione per partecipare a percorsi guidati dedicati al patrimonio storico, artistico e culturale della città.

Tra le proposte della serata, Alla scoperta del Fellini Museum accompagnerà i partecipanti nelle sale di Castel Sismondo, per un’immersione nell’immaginario, nelle atmosfere e nei capolavori cinematografici di Federico Fellini.

Visit Rimini propone inoltre il Rimini City Tour. Le Meraviglie di Rimini, un itinerario serale attraverso alcuni dei luoghi più suggestivi del centro storico. Un viaggio attraverso secoli di storia, alla scoperta dei monumenti, delle piazze e delle testimonianze che raccontano le diverse epoche della città.

Gli eventi della serata

Tra gli appuntamenti in programma torna anche La Cagnara, l’iniziativa dedicata agli amici a quattro zampe ospitata in piazza Ferrari.

A partire dalle ore 17.30, la manifestazione propone presentazioni, una sfilata “a sei zampe”, set fotografici, aperitivo, musica e intrattenimento. All’aspetto ricreativo si affianca la finalità solidale dell’iniziativa: nel corso della serata sarà possibile donare cibo, coperte e altri materiali utili al Canile comunale “Stefano Cerni” di Rimini, contribuendo alla cura dei cani ospitati nella struttura e in attesa di adozione.

Con questa data straordinaria, la Rimini Shopping Night torna dunque ad animare il centro storico e conferma la propria capacità di riunire shopping, cultura, scoperta del territorio e intrattenimento, offrendo una nuova occasione per vivere Rimini sotto le stelle.

Informazioni e aggiornamenti:

www.facebook.com/riminishoppingnight/

Riepilogo degli appuntamenti

MUSEI APERTI E MOSTRE

Fellini Museum, Museo della Città, Domus del Chirurgo e Palazzi dell’Arte

Apertura serale dalle ore 21 alle 23.

Ingresso gratuito per i cittadini riminesi e per le persone di età inferiore ai 30 anni.

Museo della Città

Il codice della Passione. Bellini e Mantegna allo specchio

Ingresso a pagamento.

Biglietti: www.ticketlandia.com/m/event/bellini-mantegna-ingresso

Fellini Museum, Palazzo del Fulgor

Rimini Express. Volti, fatti e visioni di una Riviera mai finita

Ingresso al Palazzo del Fulgor: 2 euro.

Palazzi dell’Arte

Estate contemporanea, con la mostra internazionale Sailing to Byzantium: 6 Artists from New York e la personale di Luca Giovagnoli Summer Dream.

Ingresso gratuito.

VISITE GUIDATE

Alla scoperta del Fellini Museum

Partenza alle ore 21.15.

Durata: circa 45 minuti.

Tariffa speciale: 8 euro.

Prenotazioni: www.ticketlandia.com/m/event/fm-visiteguidate

Rimini City Tour. Le Meraviglie di Rimini

Partenza alle ore 21 dall’Ufficio turistico Rimini centro storico, corso d’Augusto 152.

Partecipazione a pagamento.

Informazioni e prenotazioni: www.visitrimini.com/esperienze/316581-rimini-city-tour-le-meraviglie-di-rimini

EVENTI

La Cagnara

Bar Ferrari, piazza Ferrari 3, centro storico.

• Dalle ore 17.30: presentazioni

• Dalle ore 18: sfilata

• Dalle ore 20: musica dal vivo e DJ set

• Durante la serata: raccolta di cibo, coperte e materiali utili per il Canile comunale “Stefano Cerni” di Rimini