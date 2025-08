Rimini Shopping Night: mercoledì il centro si accende con musica, arte e shopping sotto le stelle

Il 6 agosto torna la grande festa nel centro storico con dj set, artisti di strada, negozi aperti e concerti live

Il cuore di Rimini torna a illuminarsi mercoledì 6 agosto con la sesta serata della Rimini Shopping Night.

L'iniziativa è promossa dai commercianti del centro, coordinata da CNA Rimini, con il patrocinio del Comune di Rimini, il sostegno di Federalberghi Rimini e la sponsorizzazione di Assicoop Romagna Futura – Unipol.

Dopo cinque serate da record, il centro si trasforma ancora una volta in un palcoscenico a cielo aperto, dove negozi, arte e spettacolo si fondono in un'unica grande festa. Le attività commerciali resteranno aperte fino a tarda sera, offrendo promozioni, degustazioni, installazioni e vetrine a tema, mentre artisti di strada, performer, dj set e musicisti animeranno le vie cittadine.

Oltre allo shopping e alla musica, la Rimini Shopping Night è anche un’occasione preziosa per riscoprire il patrimonio artistico e culturale della città. Vale la pena approfittare della serata per visitare mostre, musei e luoghi storici del centro, che in queste serate estive si vestono di nuova luce e diventano ancora più affascinanti.

Gli appuntamenti culturali si intrecciano con la vita urbana, creando un percorso di scoperta che attraversa le piazze, i vicoli e i luoghi più suggestivi di Rimini, rendendo ogni mercoledì un’esperienza unica da vivere tra arte, memoria e contemporaneità.

Tra gli appuntamenti clou della serata, torna alla Vecchia Pescheria l’atteso Onda Indie Social Festival, un festival musicale dedicato alla scena indie italiana, curato da Risuona Rimini in collaborazione con CNA Rimini, il contributo di RivieraBanca e la collaborazione delle attività commerciali della Pescheria e Cast Oro Teatro, Palloncino Rosso, Educaid e Corrente Alternativa

La serata del 6 agosto propone un ricco programma culturale e musicale:

Mostra di pittura “Ribelle” , che mette a confronto giovani artisti sui temi del dissenso e della protesta civile, a cura del prof. Giacomo Bartolucci in collaborazione con Corrente Alternativa APS , presso Eva’s Garden (ex Foyer) .

, che mette a confronto giovani artisti sui temi del dissenso e della protesta civile, a cura del prof. in collaborazione con , presso . Mostra fotografica “Dangerous Mind” di Andrea Shinigami , in collaborazione con Il Palloncino Rosso , presso El Cantinero .

di , in collaborazione con , presso . Ore 21 concerto: The Soundcheck

Ore 22 concerto: Frigo

Il festival è completamente no-profit, autofinanziato e a ingresso libero, con l’obiettivo di promuovere la musica indipendente e creare uno spazio di incontro tra giovani band emergenti e il pubblico locale.

La Rimini Shopping Night si conferma così un format di successo, capace di rigenerare il centro urbano e offrire nuove occasioni di partecipazione e crescita culturale, valorizzando il territorio e la comunità attraverso creatività, collaborazione e spirito di accoglienza.