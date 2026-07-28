Rimini Shopping Night torna in centro tra cultura, musica ed eventi per tutte le età

Mercoledì 29 luglio negozi aperti fino alle 23 e un ricco programma di iniziative

Mercoledì 29 luglio torna nel centro storico di Rimini l'appuntamento con la Rimini Shopping Night, l'iniziativa che ogni settimana accompagna i visitatori alla scoperta della città attraverso aperture straordinarie, cultura, gastronomia, mercatini ed eventi diffusi.

Per l'occasione, i negozi aderenti prolungano l'orario di apertura fino alle 23, contribuendo ad animare le vie e le piazze del centro insieme a proposte musicali, occasioni di incontro e iniziative dedicate a tutte le età. Info: www.facebook.com/riminishoppingnight





Continuano gli appuntamenti dedicati ad Omero che hanno riscosso una grandissima partecipazione di pubblico: sarà ancora una volta il Teatro Galli ad ospitare un nuovo appuntamento della rassegna Omero sotto le stelle, con l'incontro Il filo degli affetti. I legami familiari come spazio di salvezza.



Tra i principali punti di interesse della serata ci sono i Musei Comunali, aperti in orario serale dalle 21 alle 23.

Sarà possibile visitare il Fellini Museum, il Museo della Città e la Domus del Chirurgo, approfittando anche delle numerose esposizioni temporanee ospitate negli spazi culturali cittadini.

Al Museo della Città prosegue la mostra Il codice della Passione. Bellini e Mantegna allo specchio, dedicata a due protagonisti del Rinascimento italiano.

Al Palazzo del Fulgor è invece allestita l’esposizione inVisibili. Le Pioniere del Cinema, che ripercorre il contributo delle donne alla nascita e allo sviluppo del linguaggio cinematografico.

Ai Palazzi dell'Arte di piazza Cavour continua inoltre Estate contemporanea, con opere di artisti internazionali e dell'artista riminese Luca Giovagnoli.



Numerose anche le occasioni per approfondire la conoscenza del patrimonio storico e artistico cittadino attraverso le visite guidate.

Torna il percorso serale alla scoperta del Fellini Museum a Castel Sismondo, mentre al Museo della Città è in programma la visita Un percorso guidato nell'arte malatestiana da Giotto a Ghirlandaio, collegata alla mostra dedicata a Bellini e Mantegna.

Proseguono inoltre gli itinerari proposti da Visit Rimini Una notte al Museo: Eutyches e i mosaici di età imperiale, dedicato alla Domus del Chirurgo e alla Rimini romana, e La pittura riminese del Trecento e la Rimini medioevale, appuntamento del ciclo Notturno d'Arte curato da Michela Cesarini, storica dell’arte e guida abilitata.



Ampio spazio è riservato anche alle mostre del Cartoon Club, visitabili gratuitamente tra Museo della Città e Castel Sismondo. Tra queste, Giorgio Cavazzano, il segno di un maestro, Lingua, femminismo, istituzioni: Alma Sabatini tra parole e immagini, Resistenza/Resistenze. Quando le immagini parlano più delle parole e Spider-Man. Nella tela dell'Uomo Ragno, dedicata alla storia dell'iconico personaggio Marvel.



La serata offre anche un ricco programma di incontri culturali. Nel Chiostro della Biblioteca Gambalunga torna invece Rimini, che storia!, dedicata in questa occasione al racconto della musica e dell'intrattenimento riminese. Al Borgo San Giuliano prende il via il ciclo Esco in scarana, con una serata dedicata alla Rimini della Belle Époque.



Per le famiglie è in programma Un giardino di storie, appuntamento con letture all'aperto per bambine e bambini nel Giardino dell'Ala Moderna del Museo della Città, a cura dei volontari del progetto Nati per Leggere.



Non mancheranno poi le iniziative dedicate allo shopping, alla creatività e alla convivialità. In piazza Tre Martiri torna Artigiani al Centro by Night, mercato serale dell'artigianato artistico e creativo, mentre in piazza Cavour si svolge I Ricordi in Soffitta, il mercatino riservato a bambini e ragazzi dai 6 ai 12 anni, che anima la piazza già dal tardo pomeriggio.

Al Mercato Coperto è in programma una nuova serata de La Magnèda, con stand gastronomici, piatti preparati dagli operatori del mercato coperto e accompagnamento musicale.



La serata propone tre appuntamenti all'insegna della musica e del divertimento: in Piazza Tre Martiri il Caffè Centrale ospita il live di Carlos Forero con il progetto Cumbia Poder.

In via Soardi va in scena Bye Bye July, una serata con dj set firmato Frank Villa & Pacific Bureau per salutare il mese di luglio a ritmo di musica.

Al Caffè Vecchi 1850, nel cuore del Borgo San Giuliano, Dj Inti anima la serata con Drink in Vinile, un viaggio musicale tra i classici suonati rigorosamente a 45 giri.



Completa il programma Fluxo Summer l'appuntamento con il benessere alla Piazza sull'Acqua, accanto al Ponte di Tiberio, dove dalle 18 alle 20 sono previsti allenamenti e attività all'aperto guidati da istruttori qualificati.





Di seguito il riepilogo degli appuntamenti:

MUSEI APERTI E MOSTRE

Fellini Museum, Museo della Città e Domus del Chirurgo: aperti in orario serale dalle 21.00 alle 23.00 (ingresso gratuito ai cittadini e agli under 30).

Museo della Città: alla Manica Lunga è allestita la mostra Il codice della Passione. Bellini e Mantegna allo specchio (a pagamento www.ticketlandia.com/m/event/bellini-mantegna-ingresso )

Fellini Museum – Palazzo del Fulgor è visitabile la mostra: ‘inVisibili. Le Pioniere del Cinema’ (ingresso Palazzo del Fulgor € 2)

Palazzi dell’Arte: Estate contemporanea, ospita la mostra internazionale Sailing to Byzantium: 6 artists from New York e la personale di Luca Giovagnoli – Summer Dream (ingresso gratuito).



MOSTRE CARTOON CLUB a ingresso gratuito

Al museo della città via Tonini 1:

Giorgio Cavazzano, il segno di un maestro

Lingua, femminismo, istituzioni: Alma Sabatini tra parole e immagini

Resistenza / Resistenze. Quando le immagini parlano più delle parole

A Castel Sismondo, in piazza Malatesta

Spider-Man – Nella tela dell’Uomo Ragno.





VISITE GUIDATE

Alla scoperta del Fellini Museum tutti i mercoledì fino al 26 agosto con partenza alle ore 21.15, al prezzo speciale di 8 euro (durata di 45′ circa). Prenotazioni su www.ticketlandia.com/m/event/fm-visiteguidate



Un percorso guidato nell’arte malatestiana da Giotto a Ghirlandaio

Oltre “Il codice della Passione. Bellini e Mantegna allo specchio”

Rimini, Museo della Città “Luigi Tonini” - Manica Lunga via L. Tonini 1

Ore 21.30 A pagamento su prenotazione: www.ticketlandia.com/m/event/bellini-mantegna-visitafiss



Una notte al Museo: Eutyches e i mosaici di età imperiale. Visita guidata a cura di Visit Rimini

tutti i mercoledì fino al 19 agosto, in lingua italiana e in inglese. Luogo di incontro: Corso d'Augusto 152 - Rimini centro storico. Partenza ore 21. Info: 0541 51441 www.visitrimini.com/esperienze/318549-una-notte-al-museo-eutyches-e-i-mosaici-di-eta-imperiale/



La pittura riminese del Trecento e la Rimini medioevale

Notturno d'Arte: Visita guidata a cura di Discover Rimini

Luogo di incontro: davanti alla Chiesa di Sant’Agostino - Rimini centro storico

A cura di Michela Cesarini, storica dell’arte e guida abilitata.

Ore 20.55 A pagmento Prenotazione obbligatoria entro le ore 12 del mercoledì al 333.7352877 o a [email protected]

CULTURA

Omero sotto le stelle

Il filo degli affetti

I legami familiari come spazio di salvezza

Teatro Galli ore 21. Ingresso libero fino ad esaurimento posti

Info: www.museicomunalirimini.it/eventi/omero-sotto-stelle



Rimini, che storia!

Chiostro della Biblioteca Gambalunga

“RiminiSwing: da Fred Buscaglione alla discomusic, passando per le orchestre”

Ore 21. Ingresso libero Info: www.facebook.com/riminisparita



Tutti i mercoledì dal 29 luglio al 26 agosto 2026

Rimini, Chiostro Chiesa di San Giuliano Martire

Esco in scarana

La Rimini della Belle Epoque

Un tuffo nella Rimini del primo Novecento attraverso il racconto e le immagini selezionate da Alessandro Catrani.

Ore 21 Ingresso libero Info: www.societadeborg.it



EVENTI PER BAMBINI/E



Un giardino di storie

Giardino dell'Ala Moderna del Museo della Città (ingresso da via Luigi Tonini) – Rimini

Ore 19.30 Ingresso gratuito Info: 0541 704485 https://bibliotecagambalunga.it/news/un-giardino-di-storie-0



FOOD

La Magnèda: cena al mercato coperto di Rimini. Dalle 18.00 alle 23.00 gli operatori preparano e servono pietanze preparate dal vivo con i propri prodotti. Le cene, allestite fino a 200 posti a sedere, sono allietate da intrattenimento musicale. Mercato coperto, via Castelfidardo, 15 - Rimini centro storico.





MUSIC&SHOW

CAFFE’ CENTRALE – Piazza Tre Martiri – Cumbia Poder – Live di Carlos Forero dalle 21

VIA SOARDI – Bye bye July dalle 21 Dj set - Frank Villa & Pacific Bureau

CAFFE’ VECCHI 1850 - Viale Tiberio, 7– Drink in vinile Dj Inti – musica a 45 giri al Borgo.





SPORT

Fluxo Summer: Allenamenti all’aperto guidati da istruttori specializzati al Ponte di Tiberio, dalle 18 alle 20. Info: 347 1224480 www.fluxomovement.it



MERCATINI

I ricordi in soffitta. Mercatino dei bambini fino a 12 anni. Dalle 17.30 alle 23.30 in Piazza Cavour.

Artigiani al Centro by night: dalle 18.00 alle ore 23.00 in Piazza Tre Martiri.



