Rimini, sì al maxi-progetto idrico: gli asset delle reti verso Romagna Acque

Il Consiglio provinciale approva delibera che avvia l’aggregazione “Patrimoniale unica”, coinvolte Amir, Sis, Unica Reti, Team e Ravenna Holding

Nella seduta odierna del Consiglio provinciale è stata approvata la deliberazione di approvazione e conferimento dei necessari poteri per la realizzazione del progetto di conferimento in "Romagna Acque - Società delle Fonti" degli asset del ciclo idrico integrato della Romagna da parte delle società delle reti. Come illustrato dal presidente di Romagna Acque Fabrizio Landi e dal direttore generale GianNicola Scarcella, presenti alla seduta per illustrare il progetto di aggregazione denominato "Patrimoniale unica", si tratta di una complessa operazione di razionalizzazione del sistema idrico integrato romagnolo attraverso il conferimento degli asset di Amir, Sis, Unica Reti, Team e Ravenna Holding.G.

È stata approvata poi, a maggioranza (contraria l’opposizione), l’ultima variazione al Bilancio di previsione 2025-2027, la n. 9/2025, che principalmente prevede lo stanziamento di 100 mila euro per la manutenzione della S.P. 120 “Montebello”.

Approvato, sempre a maggioranza (contraria l’opposizione), il Piano triennale delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2026-2028, che non presenta differenze sostanziali rispetto a quello dello scorso anno.

Si è poi proceduto al rinnovo dell’organo di revisione economico-finanziaria per il triennio 2026–2028. Sono stati nominati quali componenti del Collegio dei Revisori dei Conti della Provincia di Rimini, per i prossimi tre anni, Paolo Cremonesi, Giuliano Fontana (questi due professionisti sono stati estratti a sorte dalla Prefettura) e Massimo Cavalli, già presente nel Collegio uscente e votato dal Consiglio provinciale a maggioranza, con funzioni di presidente.

È stato infine approvato all’unanimità il rinnovo della convenzione tra la Provincia di Rimini e il Comune di Santarcangelo di Romagna per la gestione in forma associata del servizio di Segreteria.