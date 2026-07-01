Rimini si unisce al cordoglio per Francesco Imprezzabile: un minuto di silenzio al Comando

Il 39enne ha perso la vita il 22 giugno dopo un drammatico inseguimento. Giovedì alle 11 la commemorazione corale dei colleghi riminesi in via della Gazzella

Domani, alle 11, la Polizia locale Rimini osserverà un minuto di silenzio in ricordo di Francesco Imprezzabile, l'agente della Polizia locale di Milano morto la sera del 22 giugno durante l'inseguimento di un'auto che non si era fermata a un posto di blocco.



Il momento di raccoglimento si terrà nel piazzale del Comando di Polizia Locale di Rimini, in via della Gazzella, e vedrà la partecipazione di tutti gli agenti in servizio, oltre a una rappresentanza di Polizia Provinciale, Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di Finanza, in un gesto corale che unisce le diverse forze dell'ordine del territorio nel cordoglio per la perdita del collega.



La commemorazione riminese coinciderà con l'orario delle esequie dell'agente, che si svolgeranno a Milano, una giornata per la quale il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha proclamato il lutto cittadino.



Imprezzabile, 39 anni, aveva perso la vita lo sorso 22 giugno, dopo essere caduto dalla moto durante un inseguimento nella zona di Ponte Lambro, alla periferia sud-orientale di Milano. Un’auto aveva ignorato l'alt intimato a un posto di blocco presidiato anche da altri agenti. L'agente si era lanciato all'inseguimento del mezzo per circa un chilometro, prima di perdere il controllo del veicolo e cadere sull'asfalto.