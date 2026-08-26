Rimini, spaccia cocaina nascosta nel cruscotto: diciannovenne arrestato dalla Squadra Mobile

Il fiuto del cane Bruce incastra il corriere

Un 19enne di nazionalità albanese è stato arrestato dalla Squadra Mobile di Rimini con l’accusa di detenzione di cocaina ai fini di spaccio. Il giovane era da giorni sotto osservazione per alcuni incontri ritenuti sospetti, avvenuti anche in parcheggi isolati.

Gli investigatori lo hanno seguito per diversi giorni, fino al controllo scattato lunedì mattina. Il 19enne aveva raggiunto la sua Toyota Yaris e si era fermato per alcuni minuti vicino alla portiera e al cruscotto.

Durante la perquisizione personale sono stati trovati 430 euro in contanti, chiavi e telecomando di un’auto. Il controllo della Yaris ha dato invece il risultato decisivo: il cane antidroga Bruce, della Polizia locale, ha segnalato la presenza di stupefacente nella zona del quadro del contachilometri.

Gli agenti hanno smontato il supporto e trovato un calzino nero contenente 12 involucri di cocaina, per oltre 20 grammi complessivi.

Al termine delle operazioni il 19enne è stato arrestato e, su disposizione della Procura, trattenuto nelle camere di sicurezza della Questura in attesa dell’udienza di convalida.