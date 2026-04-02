Rimini, sperona l’auto dell’ex: espulso 39enne

Nonostante il divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico, l’uomo avrebbe continuato a violare le prescrizioni

Un 39enne di origine egiziana è stato espulso dall’Italia dopo l’ennesimo episodio di violenza nei confronti dell’ex compagna. L’uomo, già condannato di recente a un anno e 4 mesi (pena sospesa) per maltrattamenti, risultava irregolare sul territorio.

A inizio marzo avrebbe inseguito e speronato l’auto della donna, facendola finire contro un muretto. Poi, armato di forbici, avrebbe minacciato di ucciderla. La vittima, ferita, è stata medicata con 20 giorni di prognosi.

Nonostante il divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico, l’uomo avrebbe continuato a violare le prescrizioni. Considerata la sua pericolosità, la Questura ha disposto l’espulsione: è stato accompagnato a Fiumicino e rimpatriato al Cairo. Per lui anche il divieto di rientro in Italia per tre anni.