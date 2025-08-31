Rimini, spiaggia libera di Miramare: oggi tutti insieme per rimuovere rifiuti e proteggere la natura

Lipu Rimini invita i cittadini e le cittadine a raccogliere i rifiuti lasciati in spiaggia oggi alle 16.00

"Ci sono luoghi a Rimini dove tornarci è come incontrare una persona cara". Lipu Rimini si esprime nuovamente sulla spiaggia libera di Miramare davanti all'ex colonia bolognese: "Negli ultimi giorni, il paesaggio si è liberato dell’ingombro violento di un grande palco destinato ad eventi impattanti che nulla hanno a che fare con la vita di un ecosistema che, nonostante tutto, risorge ogni volta. Voci, ali, stormi, piccoli fiori selvatici e punti di vista minuscoli aprono spiragli. Ai lati di quel grande spazio dove prima c’era il palco è tutto prato: si crea un vuoto circondato dal verde".

Lipu Rimini osserva che l’ex Colonia Bolognese ritrova la sua perfetta visuale, dalla quale ammirarne la bellezza: l’affetto di una coppia di colombi alla finestra, la delicatezza di un giovane codirosso spazzacamino da poco involato. "Spesso si guarda senza vedere; nel caso della vita della natura i sensi si sono affievoliti, assuefatti a un rigido antropocentrismo che ci svuota di percezioni nutrienti". L’associazione sottolinea come risultino paradossali piani strategici che parlano della presunta anima verde e blu di Rimini, mentre spazi come questo vengono trattati in modo trascurato.

Secondo Lipu Rimini, nel frattempo i mozziconi germogliano nella sabbia, proprio là dove è stato pulito in seguito allo smontaggio del palco. "Con la pioggia degli ultimi giorni sono penetrati più a fondo, trasformando il tratto di spiaggia in un enorme posacenere, tra il visibile e l’invisibile, dove tra esili fili d’erba e impronte di gabbiani scorrono pensieri, ricordi e frammenti di vita di chi ha posato gli occhi anche una sola volta su questo luogo".

Lipu Rimini lancia quindi un appello dell’ultimo minuto. Invita tutti coloro che sentono intimamente che l’ecologia e la pace sono le due facce della stessa medaglia a trovarsi oggi, domenica 31 agosto, alle 16 nella spiaggia libera di Miramare, per rimuovere mozziconi e altri rifiuti e portare un gesto di attenzione e amore verso quell’habitat naturale ignorato e calpestato. L’iniziativa si unisce poi alla manifestazione indetta da Rimini con Gaza alle ore 18 alla spiaggia libera del porto.

Lipu Rimini sottolinea che quando è in gioco la vita di un popolo oppresso, è in gioco il diritto alla vita dei bambini e di tutti gli esseri viventi: umani, animali, piante; tutta la terra, il mare e il cielo chiedono giustizia.