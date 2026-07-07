Rimini, strappa una collana d'oro a un turista e tenta di sfregiarlo col coltello

E' successo in pieno giorno sul lungomare di Rimini

Violenta aggressione sul lungomare di Rimini, dove un turista è stato rapinato in pieno giorno. L'intervento tempestivo dei Carabinieri di Rimini ha portato al fermo di un cittadino egiziano di 22 anni, indiziato di rapina aggravata in concorso e porto abusivo di armi. Il colpo è scattato nel primo pomeriggio di ieri, lunedì 6 luglio, quando alla centrale operativa del 112 è giunta la richiesta d'aiuto. Secondo una prima ricostruzione il ventiduenne avrebbe avvicinato la vittima strappandole con violenza una catenina d'oro dal collo. Ad assisterlo c'erano diversi complici che, per guadagnare la fuga e intimorire il malcapitato, non hanno esitato a puntargli un coltello al volto. All'arrivo dei militari il gruppo si era già disperso. I carabinieri hanno soccorso il turista e hanno fatto partire le indagini. Grazie alle testimonianze dei presenti e alle immagini delle telecamere di sicurezza, è stato possibile tracciare un identikit preciso del fuggitivo. Il 22enne è stato rintracciato poco dopo nei pressi dello stabilimento 107. La perquisizione ha confermato i sospetti: nelle tasche del giovane i Carabinieri hanno rinvenuto il coltello usato per le minacce, il monile d'oro appena sottratto e circa 30 grammi di hashish. Accompagnato in caserma per il fotosegnalamento, il ventiduenne è stato poi portato in carcere a Rimini. Sono in corso le indagini per individuare i complici.