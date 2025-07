Rimini, stretta sui controlli stradali: 10 patenti ritirate, coinvolti anche neopatentati

Particolarmente preoccupante il coinvolgimento di 4 neopatentati. In uno dei casi si è proceduto anche al sequestro del veicolo

Nel fine settimana la Polizia Locale di Rimini ha rafforzato i controlli sulle strade, con particolare attenzione alla guida in stato di ebbrezza. Sono state ritirate 10 patenti (art. 186 CdS): 5 per violazioni penali, 5 per violazioni amministrative. Particolarmente preoccupante il coinvolgimento di 4 neopatentati, ritenuti soggetti a rischio per inesperienza: in uno dei casi si è proceduto anche al sequestro del veicolo. L’azione rientra in una più ampia strategia di prevenzione e sicurezza nelle zone a maggior afflusso turistico.